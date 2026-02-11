快訊

「太陽的新娘」韓星鄭恩宇過世…享年40歲 曾許願「想被大家記得」

等了20年！布蘭登費雪、瑞秋懷茲「神鬼傳奇4」合體 全球影迷淚崩

高雄美濃大峽谷不止一個犯罪集團 嫌犯假種水蓮真盜挖

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安出示與輝達簽約正本 預告上萬個工作機會要來了

聯合報／ 記者林麗玉李承穎／台北即時報導
台北市長蔣萬安出示與輝達簽約正本。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安出示與輝達簽約正本。記者林伯東／攝影

輝達今與北市府簽約，海外總部確定落腳北士科，市長蔣萬安今下午出示簽約正本，並表示，正式完成簽約對台北市、對台灣來說都是非常關鍵、重要一步，重要里程碑，這次簽約內容，設定地上權是50年加上20年，權利金為122億。輝達投資計畫書也透露會有1萬個工作機會，海外總部興建金額會超過400億。

蔣萬安說，這段過程要感謝副市長李四川以及各局處整體團隊，另外感謝全民支持，還有議會協助，也要感謝新壽協助及促成這次完成地上權簽約。

蔣萬安說，根據輝達投資計畫書，海外總部興建會投入超過4百億金額，興建到營運階段會有超過一萬個工作機會，接下來很希望今年中旬，預計約6月、7月順利動工，當然市府會全力以赴，給予全力協助。

蔣萬安回憶，其實一開始輝達考慮簽約方，是以原本新加坡、香港和英屬維京群島等地公司來考量，但是他當初爭取希望輝達要能夠落腳北市，在北市設立子公司，也因此今天看到輝達願意在北市設立台灣輝達經典公司，成為簽約方，資本額門檻從8億提高到10億，最近也再增資33億。

北市府今與輝達子公司簽約，今天簽約的甲方代表為蔣萬安，乙方為由輝達全球總稅務長、台灣輝達經典公司法定代表人Mark Steven Hoose簽約。蔣萬安也透露，子公司資本額門檻從8億，最近再增資33億。

台北市長蔣萬安出示與輝達簽約正本。記者林伯東／攝影
台北市長蔣萬安出示與輝達簽約正本。記者林伯東／攝影

輝達 北士科 北市府
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北市公辦都更今年大爆發...蔣萬安再推降稅新政 讚李四川老經驗

輝達進駐北士科簽約 李四川：若順利中午前完成

被問李四川動向…輝達簽完就參選？蔣萬安有趣反應曝光

與輝達下午簽約 蔣萬安：依原期程年前簽約 大家拭目以待

相關新聞

迎輝達簽約了！蔣萬安曝黃仁勳來台時間：希望一起動工

輝達落腳北士科今完成簽約。市長蔣萬安親自率團隊說明整個簽約過程。蔣透露，執行長黃仁勳6月2日至5日會到台北參加COMPU...

蔣萬安出示與輝達簽約正本 預告上萬個工作機會要來了

輝達今與北市府簽約，總部確定落腳北士科，市長蔣萬安今下午出示簽約正本，並表示，正式完成簽約對台北市、對台灣是關鍵一步，重...

李四川對輝達簽約有5個感謝 被問下一步決定...妙回這一句

輝達落腳北士科今天完成簽約。外界關注北市副市長李四川接下來動向，今天下午市長蔣萬安、李四川說明完輝達完成簽約後，媒體問李...

輝達海外總部落腳北士科 北市府簽122億地上權合約

輝達（NVIDIA）海外總部確定落腳台北市北投士林科技園區（北士科）T17、T18基地。台北市政府中午公布地上權簽約文件...

輝達台灣總部落腳北士科 蔣萬安宣布完成地上權案簽約

台北市長蔣萬安11日宣布與輝達（NVIDIA）台北子公司「台灣輝達經典」完成簽約。蔣萬安表示，對台北市、對台灣來說都是非...

與輝達完成簽約了！蔣萬安下午2點記者會親自說明

輝達落腳北士科完成簽約，今天下午兩點，將由蔣萬安親自召開記者會說明。蔣今上午被問及簽約一事表示，「我們希望有好消息，大家...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。