蔣萬安出示與輝達簽約正本 預告上萬個工作機會要來了
輝達今與北市府簽約，海外總部確定落腳北士科，市長蔣萬安今下午出示簽約正本，並表示，正式完成簽約對台北市、對台灣來說都是非常關鍵、重要一步，重要里程碑，這次簽約內容，設定地上權是50年加上20年，權利金為122億。輝達投資計畫書也透露會有1萬個工作機會，海外總部興建金額會超過400億。
蔣萬安說，這段過程要感謝副市長李四川以及各局處整體團隊，另外感謝全民支持，還有議會協助，也要感謝新壽協助及促成這次完成地上權簽約。
蔣萬安說，根據輝達投資計畫書，海外總部興建會投入超過4百億金額，興建到營運階段會有超過一萬個工作機會，接下來很希望今年中旬，預計約6月、7月順利動工，當然市府會全力以赴，給予全力協助。
蔣萬安回憶，其實一開始輝達考慮簽約方，是以原本新加坡、香港和英屬維京群島等地公司來考量，但是他當初爭取希望輝達要能夠落腳北市，在北市設立子公司，也因此今天看到輝達願意在北市設立台灣輝達經典公司，成為簽約方，資本額門檻從8億提高到10億，最近也再增資33億。
北市府今與輝達子公司簽約，今天簽約的甲方代表為蔣萬安，乙方為由輝達全球總稅務長、台灣輝達經典公司法定代表人Mark Steven Hoose簽約。蔣萬安也透露，子公司資本額門檻從8億，最近再增資33億。
