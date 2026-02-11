與輝達完成簽約了！蔣萬安下午2點記者會親自說明

輝達落腳北士科完成簽約，今天下午兩點，將由蔣萬安親自召開記者會說明。蔣今上午被問及簽約一事表示，「我們希望有好消息，大家拭目以待。」

據了解，由於輝達低調，加上與美國時差，今天下午北市府與輝達簽約儀式不公開，會後由市長蔣萬安親自說明。

副市長李四川今上午受訪也表示，到現在為止，輝達美國總部剛上班，早上大概會開始與輝達簽章簽字，如果順利，應該在12點之前，應該會簽訂完成。

至於外界關注李四川在輝達簽約完的下一步，是否正式宣布參選新北市長？李四川上午表示，簽完他一定會各位報告。