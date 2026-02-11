輝達星艦定錨北士科房市 賴正鎰：建議北市府做好交通配套措施

輝達與北市府今天可望完成簽約，甚至傳出輝達要在北士科增第二總部基地。商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，台北市發展正處於從「行政服務中心」轉向「AI 科技全球樞紐」的關鍵轉折點，未來五年將會有兩萬名科技人才湧入北士科就業，AI供應鏈產業集結，將加速擴大「城北科技富人生活圈」，提高對優質住宅與商辦的需求，他建議北市府盡早做好擴大交通的整體規劃，讓城北生活圈成為舒適圈。

賴正鎰分析，輝達簽約後，對台北市中軸線的北投、士林、中山三大行政區，加速連結成為「城北大生活圈」，將引發連鎖反應，尤其是輝達執行長黃仁勳宣布將整合供應鏈，帶動AI 伺服器、機器人開發及自駕車等相關企業同步卡位，北士科未來潛力無窮。

他指出，台灣正迎來AI產業鏈強勁動能，北士科作為台北市最後一塊大面積開發的科技產業用地，也就是最後一塊拼圖，輝達進駐代表「台北AI廊帶」正式成形。北士科將關渡科技園區（智慧健康與數位技術）、圓山數位產業園區（新創）、內湖科技園區(資通與生技)、南港軟體園區（研發中心）串聯，形成一個環狀的科技版圖。

他認為，過去台北發展聚焦信義區與大直，但隨著輝達落腳北士科，可以預見台北「城市發展軸線」將沿著中山、士林、北投一路向北延伸，這不僅是地理位置的轉移，更是人口紅利，象徵著高端人才與資金流向的轉移，原本外流人口將會持續回流台北市。

根據台北市政府產發局及市場研究預估，北士科全面開發完成後，將創造5.5萬至6萬個就業機會，也就是未來3至5年內，隨著商辦完工、輝達營運，首波將會約有1.5萬名科技新貴在此區域穩定工作與生活。

受輝達效應與北士科溢價影響，北投預售屋單價季漲幅曾高達10%-12%，連帶老舊公寓也從4字頭補漲至5字頭，漲幅約16.6%。

賴正鎰指出，「產業在哪，需求就在哪」，科技新貴的「購屋行為」與傳統買家不同，他們更看重品質、品牌與生活效率。當年內科發展帶動大直內湖與南港的房價，如今北士科將複製此模式，高科技就業人口具備「高所得、高穩定度、長期自住」的特性，使區域住宅市場呈現「低換手率、高持有意願」的結構。

鄉林不動產研究室指出，復興崗將會直接收取紅線上的「三明治紅利」，更是兩大科技心臟的轉運站，因為復興崗過去被誤解為捷運紅線的邊陲，但如今復興崗的地理位置已被重新定義，正好位於北士科與關渡科技園區的地理中軸線。透過捷運紅線，向南3站即達輝達總部所在的北士科，向北1站即達華碩、和碩所在的關渡科。

未來結合「捷運北環段」與「北士科十字輕軌」計畫，復興崗將大幅提升聯外機能，串聯士林、社子與北投產業帶，串聯起關渡科技園區，北士科及內湖軟體科技園區，成為科技廊道上關鍵的生活節點，未來輕軌東西線、南北線以及洲美快速道路延伸段，將是支撐此區房價長線走勢的關鍵。