與輝達下午簽約 蔣萬安：依原期程年前簽約 大家拭目以待

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會。記者林麗玉／攝影

輝達落腳北士科，確定今天下午簽約。由於輝達方低調，北市長蔣萬安今天上午出席住都中心公辦都更記者會，對於今天下午簽約的形式及時間，蔣萬安僅表示，「我們希望有好消息，大家拭目以待。」

據了解，今天下午北市府與輝達簽約儀式不公開，不過會後會由市長蔣萬安親自說明，北市研考會主委今天上午接受網路節目專訪也證實，今天下午會與輝達簽約。

蔣萬安今天被問及，是否輝達美國總部比較低調？蔣萬安說，市府就是依照原本期程往前推動，原本就是預計農曆年前，完成簽約，大家拭目以待，希望今天就可以有好消息。

由於簽約時間訂在下午，是否配合美國時差？蔣萬安說，確實與輝達需要在時間上配合，最重要是一切完備之後，各項細節底定，就會順利簽約。

輝達 北士科 北市府
相關新聞

迎輝達簽約了！蔣萬安曝黃仁勳來台時間：希望一起動工

輝達落腳北士科今完成簽約。市長蔣萬安親自率團隊說明整個簽約過程。蔣透露，執行長黃仁勳6月2日至5日會到台北參加COMPU...

蔣萬安出示與輝達簽約正本 預告上萬個工作機會要來了

輝達今與北市府簽約，總部確定落腳北士科，市長蔣萬安今下午出示簽約正本，並表示，正式完成簽約對台北市、對台灣是關鍵一步，重...

李四川對輝達簽約有5個感謝 被問下一步決定...妙回這一句

輝達落腳北士科今天完成簽約。外界關注北市副市長李四川接下來動向，今天下午市長蔣萬安、李四川說明完輝達完成簽約後，媒體問李...

輝達台灣總部落腳北士科 蔣萬安宣布完成地上權案簽約

台北市長蔣萬安11日宣布與輝達（NVIDIA）台北子公司「台灣輝達經典」完成簽約。蔣萬安表示，對台北市、對台灣來說都是非...

與輝達完成簽約了！蔣萬安下午2點記者會親自說明

輝達落腳北士科完成簽約，今天下午兩點，將由蔣萬安親自召開記者會說明。蔣今上午被問及簽約一事表示，「我們希望有好消息，大家...

輝達星艦定錨北士科房市 賴正鎰：建議北市府做好交通配套措施

輝達與北市府今天可望完成簽約，甚至傳出輝達要在北士科增第二總部基地。商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰指出，台北市發展...

