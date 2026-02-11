輝達今簽約 賴正鎰點名這區將收「三明治紅利」

輝達今天與北市府可望完成簽約，鄉林集團董事長賴正鎰表示，未來五年將會有兩萬名科技人才湧入北士科就業，將加速擴大「城北科技富人生活圈」，提高對優質住宅與商辦的需求。

賴正鎰表示，「產業在哪，需求就在哪」，科技新貴的「購屋行為」與傳統買家不同，他們更看重品質、品牌與生活效率。

當年內科發展帶動了大直內湖與南港的房價，如今北士科將複製此模式，高科技就業人口具備「高所得、高穩定度、長期自住」的特性，使區域住宅市場呈現「低換手率、高持有意願」的結構。

鄉林不動產研究室指出，科技族住宅需求的三大特徵：

(一)剛性需求轉向中小宅：目前市場28至40坪產品是主力，科技新貴偏好總價2,500至4,000萬元的精緻質感住宅。

(二)租金與房價的「內科效應」：士林區新預售屋單價已站穩 120至130萬元，而北投區如石牌、奇岩、復興崗，因房價相對親民，每坪約80至100 萬元，成為購屋首選熱區。

(三)國際級生活機能要求：科技新貴對國際學校，如美國學校、日僑學校、大型醫院如北榮、振興，以及自然資源，包括陽明山、關渡平原有強烈依賴。

賴正鎰表示，其中，復興崗將會直接收取捷運紅線上的「三明治紅利」，因為復興崗過去被誤解為捷運紅線的邊陲，但如今復興崗的地理位置已被重新定義，正好位於北士科與關渡科技園區的地理中軸線。

透過捷運紅線，向南3站即達輝達總部所在的北士科，向北1站即達華碩、和碩所在的關渡科。

他表示，對於科技新貴而言，復興崗提供了理想的「反捲」路徑。下班時離開高樓林立、工作節奏極快的辦公區，僅需數分鐘車程，即可切換回低密度的安靜居住環境「慢活區域」，享受關渡大平原的寬敞自然景觀，對高壓環境的科技精英而言，具有極高的情緒價值。

未來結合「捷運北環段」與「北士科十字輕軌」計畫，復興崗將大幅提升聯外機能，串聯士林、社子與北投產業帶，串聯起關渡科技園區，北士科及內湖軟體科技園區，成為科技廊道上關鍵的生活節點，未來輕軌東西線、南北線以及洲美快速道路延伸段，將是支撐此區房價長線走勢的關鍵。