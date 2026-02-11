輝達總部今簽約 賴正鎰：台北房市超級震撼彈來了

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
北士科是台北最後一塊大面積開發的科技產業用地，輝達進駐代表「台北AI廊帶」正式成形。圖／鄉林提供
北士科是台北最後一塊大面積開發的科技產業用地，輝達進駐代表「台北AI廊帶」正式成形。圖／鄉林提供

台北市政府完成輝達北士科用地都市計畫變更案，今天可望與輝達完成簽約。鄉林集團董事長賴正鎰表示，未來五年將有兩萬名科技人才湧入北士科就業，將加速擴大城北科技富人生活圈，為台北房市投下一枚超級震撼彈。

台北市都市審查委員會日前正式通過輝達台灣總部用地的變更案，將北士科T17、T18 基地合併為完整街廓，建蔽率放寬至70%，預計打造「星鑑」風格的科技總部。

除了以北士科T17、T18作為台灣總部外，外傳輝達可能屬意北士科的洲美國小預定地，再設輝達第二總部，以利組台灣隊，主攻AI伺服器、機器人及自駕車等製造與應用。

賴正鎰分析，輝達簽約後，對台北市中軸線的北投、士林、中山三大行政區，加速連結成為「城北大生活圈」，將引發連鎖反應，尤其是輝達執行長黃仁勳宣布將整合供應鏈，帶動AI 伺服器、機器人開發及自駕車等相關企業同步卡位，北士科未來潛力無窮。

他指出，台灣正迎來AI產業鏈強勁動能，輝達進駐代表「台北AI廊帶」正式成形。北士科將關渡科技園區、圓山數位產業園區、內湖科技園區、南港軟體園區串聯，形成一個環狀的科技版圖。

他表示，輝達這個重大投資案，象徵台灣在全球 AI 產業鏈的戰略地位躍升，這股國際科技資本浪潮正加速「城北大生活圈」成形，更為台北房市投下一枚超級震撼彈。

他認為，過去台北發展聚焦信義區與大直，但隨著輝達落腳北士科，可以預見台北「城市發展軸線」將沿著中山、士林、北投一路向北延伸。這不僅是地理位置的轉移，更是人口紅利，象徵著高端人才與資金流向的轉移，原本外流人口將會持續回流台北市。

外界評估，輝達在 T17+T18，連同洲美國小預定地第二總部的規模，預計直接帶入2000至3500名研發工程師與管理幹部，若連同上下游產業與其他科技廠進駐北士科，根據台北市政府產發局及市場研究預估，北士科全面開發完成後，將創造 5.5萬至6萬個就業機會。

根據內政部不動產交易實際登錄網揭露數據，去年台北市各行政區預售屋交易總計3959件，其中北投預售屋成交件數高達808件，居北市之冠。受輝達效應與北士科溢價影響，北投預售屋單價季漲幅曾高達10%-12%，連帶老舊公寓也從4字頭補漲至5字頭，漲幅約16.6%。

輝達 北士科 北市府
