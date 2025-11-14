質疑輝達案圖利被罵爆 王義川：僅提醒蔣萬安 法律配套別為難公務員

輝達即將進駐北士科T17、T18基地，台北市議會已通過市府與新壽合意解約案，但民進黨立委王義川在社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」相關發言引發爭議。王義川今天態度放軟稱，他只是在談制度，政府公有土地標售過程有制度，法律若有不足的地方要修改。

王義川12日晚上於threads貼文，表示一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標，經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商解約，市府再以Y元不用招標直接指定給B廠商，然後市政府、市議會都拍拍手。

王義川說，上面那些A、B、X、Y都可以這麼隨性？「那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！然後都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？ 」王批評，有沒有公務員覺得，如果是自己，敢承辦這個案子啊？每一步都在法規邊緣。

王義川今天在立法院再說明，輝達要進駐，為了國家公益性、經濟發展，大家都支持，不會有人反對，他只是提醒蔣萬安，相關法律配套不要讓公務員為難，這幾個月修改內部規定，方向是對的，希望蔣萬安步步為營。

王義川說，公務員要寫數字、簽呈都要有所本，他提醒蔣萬安，不要讓基層公務員心裡沒有把握，相信蔣萬安自己學法律，一定可以幫市府同仁符合相關規定，盡速讓國際大廠來台灣設立總部。