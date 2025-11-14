北市府與新壽解約文字看法不同？李四川強調：下周解約應沒問題

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川上午赴議會出席市長專案報告受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川上午赴議會出席市長專案報告受訪。記者楊正海／攝影

輝達落腳北士科T17、T18，北市府前天將新壽解約案送議會完成備查，接下來等待新壽臨時董事會，對於何時能與新壽簽訂解約協議書，台北市副市長李四川指出，昨天下午雙方的律師就已經確定文字，下周簽解約應該是沒問題。

李四川上午赴議會出席市長專案報告，新壽董事會所提的，可能在協議的一些文字上面，還有交款程序，可能新壽還有一些小小的意見。昨天下午大部分都已經全部協調好，原則上新壽帶回去再跟董事會做個溝通，如果沒有意見，在下周簽訂完以後，就會開董事會確定，問題不大。

至於新壽的「分手費」中有列當初「假開工」的錢？李四川說，沒有看到這筆錢在裡面。李四川也說，最晚在下周會解約完成，市府與新壽的律師，原本針對文字上有一些看法不同，昨天下午雙方的律師就已經都確定，所以在下周簽，應該是沒問題。

至於何時與輝達副總裁見面？李四川說，確定是下周來，但還沒有告訴市府是什麼時間。

