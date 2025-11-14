王義川質疑輝達案圖利？李四川反問：全國都贊成 為什麼會圖利？

輝達落腳T17、T18，北市府將與新壽解約案送議會備查，藍綠白議員一致鼓掌支持。不過民進黨立委王義川卻對輝達案質疑「沒有圖利或違反相關法令問題？」台北市副市長李四川上午對此反問王義川，全國都贊成，為什麼會有圖利？

王義川12日晚於threads貼文，表示一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標，經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商解約，市府再以Y元不用招標直接指定給B廠商，然後市政府、市議會都拍拍手。

王說，上面那些A、B、X、Y都可以這麼隨性？「那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！然後都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？ 」王批評，有沒有公務員覺得，如果是自己，敢承辦這個案子啊？每一步都在法規邊緣。

李四川上午赴議會列席市長專案報告，針對王義川的質疑，李四川說，王義川所提的這個問題，他倒認為王身為立法委員，知道公務人員的辛苦，但也想問問王義川，為什麼公務人員做一件全國都贊成，而且在議會三黨全部都拍手同意的案子，為什麼會有圖利的問題？

李四川指出，要不要想一想，中華民國的法令，是不是都是陷公務人員於不義？王義川現在是立法委員，也應該去檢討一下，有沒有能夠去把法令修一修，讓公務人員能夠有大膽做事的環境，王應該在意這點才是重要的，也是公務人員的希望。