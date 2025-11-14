被問王義川質疑輝達案圖利是「想選」？蔣萬安說話了

輝達落腳T17、T18，北市府前天將新壽解約案送議會備查，藍綠白議員一致鼓掌支持。不過民進黨立委王義川昨對輝達案卻質疑「沒有圖利或違反相關法令問題？」北市長蔣萬安今被問「王義川是否想選？」蔣萬安說，剛好可問民進黨議員意見。

王義川12日晚於threads貼文，表示一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標，經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商解約，市府再以Y元不用招標直接指定給B廠商，然後市政府、市議會都拍拍手。

王說，上面那些A、B、X、Y都可以這麼隨性？「那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！然後都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？ 」王批評，有沒有公務員覺得，如果是自己，敢承辦這個案子啊？每一步都在法規邊緣。

蔣萬安上午赴議會專案報告受訪，被問王義川質疑市府圖利、王義川是否想選？蔣萬安說，今天到議會來，剛好問問民進黨團議員的意見。

另外，針對前立委高嘉瑜爆北市府官網出現上海區公所，蔣萬安說，社會局已經回應駁斥了。