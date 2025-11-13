快訊

王義川質疑輝達案北市府解約涉圖利 林珍羽怒轟「台灣的老鼠屎」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民眾黨台北市議員林珍羽。記者余承翰／攝影
民眾黨台北市議員林珍羽。記者余承翰／攝影

輝達進駐北士科快定案，台北市議會昨通過北市府與新壽解約金的備查案，朝野黨團一致同意，但民進黨立委王義川質疑，沒有圖利或違反法令的問題？對此，民眾黨北市議員林珍羽今在議會民政委員會，怒批王義川變成是輝達留在台灣的一個老鼠屎。

針對輝達案，王義川今指出，A廠商得標，經過幾年後B廠商說要，於是市政府以X元賠給A廠商，解約，再以Y元不用招標直接指定給B廠商，沒有圖利或違反法令的問題？

北市府上午在議會民政委員會報告輝達海外總部進駐進度，林珍羽指出，輝達案，藍綠白議員昨完全支持市政府，現在卻有立委王義川在媒體上像馬後炮，變成是輝達留在台灣的一個老鼠屎的話，北市府應該要有因應作為。

對此，北市法務局長連堂凱指出，評論的人並不了解中間法制的過程，尤其是為什麼這個案子最後可以專案設定地上權給輝達，這還是因為內政部的幫忙，市府才有相關的法令依據可進行，這也是內政部、民進黨政府樂見的事，評論的人不了解中間法律過程，而且整個案子中，北市府不會有任何的虧損，而且還可以再從中獲得更大的權利金挹注市庫。

輝達 北士科 北市府 王義川 林珍羽
×

