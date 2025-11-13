被問王義川是全台唯一希望輝達走的人？蔣萬安反應曝光

輝達落腳T17、T18，北市府昨將與新壽解約案送議會備查，藍綠白議員一致鼓掌支持。不過民進黨立委王義川卻對輝達案，12日於社群質疑「沒有圖利或違反相關法令問題？」北市長蔣萬安今被問「王義川是全台灣希望輝達走的人？」蔣萬安完全不回應。

蔣萬安今天下午出席北市與巴士底市締結姊妹市共同聲明簽署典禮，針對王義川質疑「解約新壽給輝達設定地上權」有圖利質疑？蔣萬安完全不對這議題有認為回應，只有謝謝兩字就快步離開。

王義川12日晚於threads貼文，表示一個台北市政府公開地上權標租的案子，A廠商得標，經過幾年之後B廠商說他要，於是市政府就以X元賠給A廠商解約，市府再以Y元不用招標直接指定給B廠商，然後市政府、市議會都拍拍手。

王說，上面那些A、B、X、Y都可以這麼隨性？「那明年可不可以再跟B解約，賠Z元，再指定給C廠商！然後都沒有圖利或違反相關法令的問題？不知道有沒有專家可以解釋這個亂局？ 」王批評，有沒有公務員覺得，如果是自己，敢承辦這個案子啊？每一步都在法規邊緣。