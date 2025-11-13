「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

輝達確定落腳北士科，北市地政局上午在議會民政委員會報告輝達海外總部進駐進度，針對輝達地上權年限50年，議員建議市府應主動釋出善意，展現爭取誠意，把50年變成70年；地政局長王瑞雲指出，目前是「50+20」會在簽定地上權契約時，提報給輝達。

市議員徐立信表示，輝達的地上權是50年，但市府應該爭取，把ai產業留在台灣，讓世界各國看到台灣的科技實力。王瑞雲說，輝達的地上權年限，後續與輝達談地上權契約時會具體提出並建議輝達70年，目前的合約是寫50年，但有需要可延長20年，至於輝達是否需要一次加碼到70年，市府會具體提出給輝達。

北市府與新壽的「分手費」經會計師審查44.3億，砍了4千多萬元。議員何孟樺也關心市府刪了什麼？王瑞雲說，大多是建築師的契約，當初簽到118年，市府只認算到上周11月7日，之後都不算入。

北市府將與輝達簽地上權合約，副市長李四川昨在議會表示，輝達權利金大概不會超過125億；議員許淑華關心為何漲這麼多？從新壽的44億變成輝達的125億，炒得這麼高？還是前市長柯文哲任內被低估？

王瑞雲指出，台北市這一年來，因為中央「限貸令」關係，住宅的金額降低，但辦公室租金，因供不應求價格提升，市府請估價師在合理客觀考量下，還有實價登錄，約有4年左右的漲幅。

另外，王瑞雲也表示，因T17、T18現在是2塊土地，從估價的法令來看，若是一宗土地，使用的效率會提高，再加上中間那一塊道路的面積，使得開發使用效益變更大。

北市法務局長連堂凱也指出，T17、T18土地合併是必行的，因為輝達有把「飛船」傳給市府看過，至於比較細部的部分，中間要留多少？需要設計師提出，再由都發局審查，市府已請輝達盡速把台灣的設計師名單開出來。