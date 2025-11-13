快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」44億3406萬餘元。圖／聯合報系資料照片
輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」44億3406萬餘元。圖／聯合報系資料照片

輝達確定落腳北士科，北市地政局上午在議會民政委員會報告輝達海外總部進駐進度，針對輝達地上權年限50年，議員建議市府應主動釋出善意，展現爭取誠意，把50年變成70年；地政局長王瑞雲指出，目前是「50+20」會在簽定地上權契約時，提報給輝達。

市議員徐立信表示，輝達的地上權是50年，但市府應該爭取，把ai產業留在台灣，讓世界各國看到台灣的科技實力。王瑞雲說，輝達的地上權年限，後續與輝達談地上權契約時會具體提出並建議輝達70年，目前的合約是寫50年，但有需要可延長20年，至於輝達是否需要一次加碼到70年，市府會具體提出給輝達。

北市府與新壽的「分手費」經會計師審查44.3億，砍了4千多萬元。議員何孟樺也關心市府刪了什麼？王瑞雲說，大多是建築師的契約，當初簽到118年，市府只認算到上周11月7日，之後都不算入。

北市府將與輝達簽地上權合約，副市長李四川昨在議會表示，輝達權利金大概不會超過125億；議員許淑華關心為何漲這麼多？從新壽的44億變成輝達的125億，炒得這麼高？還是前市長柯文哲任內被低估？

王瑞雲指出，台北市這一年來，因為中央「限貸令」關係，住宅的金額降低，但辦公室租金，因供不應求價格提升，市府請估價師在合理客觀考量下，還有實價登錄，約有4年左右的漲幅。

另外，王瑞雲也表示，因T17、T18現在是2塊土地，從估價的法令來看，若是一宗土地，使用的效率會提高，再加上中間那一塊道路的面積，使得開發使用效益變更大。

北市法務局長連堂凱也指出，T17、T18土地合併是必行的，因為輝達有把「飛船」傳給市府看過，至於比較細部的部分，中間要留多少？需要設計師提出，再由都發局審查，市府已請輝達盡速把台灣的設計師名單開出來。

另有不少議員關心何時與新壽正式簽解約？王瑞雲指出，因新壽還要做文字修正，報到董事會，預計下周市府就會與新壽簽約。

北市地政局上午在議會民政委員會報告輝達海外總部進駐進度。記者楊正海／攝影
北市地政局上午在議會民政委員會報告輝達海外總部進駐進度。記者楊正海／攝影

輝達 北士科
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

史上第一遭跨黨鼓掌！迎輝達 游淑慧分析2點價值不可言喻

輝達2026控制 AI 伺服器力道加大！緯創：怎樣都我們做

傳陸官方下指導棋 中芯晶片產能分配 優先給國家隊

新壽北士科T17、T18地上權解約案 議會通過 輝達總部權利金不逾125億

相關新聞

王義川質疑輝達案北市府解約涉圖利 林珍羽怒轟「台灣的老鼠屎」

輝達進駐北士科快定案，台北市議會昨通過北市府與新壽解約金的備查案，朝野黨團一致同意，但民進黨立委王義川質疑，沒有圖利或違...

被問王義川是全台唯一希望輝達走的人？蔣萬安反應曝光

輝達落腳T17、T18，北市府昨將與新壽解約案送議會備查，藍綠白議員一致鼓掌支持。不過民進黨立委王義川卻對輝達案，12日...

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

輝達確定落腳北士科，北市地政局上午在議會民政委員會報告輝達海外總部進駐進度，針對輝達地上權年限50年，議員建議市府應主動...

北市解約新壽改輝達落腳北士科 王義川：免招標指定轉讓 沒圖利？

北市府與新壽合意解約案，解約金總計約44.3億元，確定助輝達落腳北士科T17、T18。不過民進黨立委王義川在網路平台上貼...

新壽北士科T17、T18地上權解約案 議會通過 輝達總部權利金不逾125億

輝達台灣總部用地再有進展，台北市議會昨（12）日通過並核備北市府送交議會與新光人壽針對北士科T17、T18地上權解約案。...

輝達磁吸效應 北士科招商加速 助內科瘦身

輝達有望進駐北士科，隨整體園區開發，就業人口也將增加，北市議員要求先規畫整體交通，並利用輝達磁吸效應，盤點內科AI產業遷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。