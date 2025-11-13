聽新聞
0:00 / 0:00

新壽解約金 議會通過備查響起掌聲

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市府與新壽解約案昨天在市議會大會進行審議，經過各黨派議員發言，表達一致支持，完成備查程序。記者林俊良／攝影
北市府與新壽解約案昨天在市議會大會進行審議，經過各黨派議員發言，表達一致支持，完成備查程序。記者林俊良／攝影

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會昨列入大會議程，「分手費」44億3406萬餘元，不分黨派議員一致通過備查，議場還響起掌聲。副市長李四川到議場致意，並向議會報告未來與輝達地上權的合約，權利金不超過125億元。

北市府與新壽合意終止T17、T18市有土地設定地上權契約，因返還新壽履約支出成本，須動支北市府平均地權基金，且須請議會備查。

民進黨團總召陳慈慧首先發言，表達黨團對該案的支持，綠營接著喊「支持輝達、盡速簽約」；國民黨議員吳世正稱讚李四川處理輝達從從容容，讓藍綠白議員一致支持此案。

李四川下午到議場，指出市府委託的會計師，針對新壽所提的44.7億餘元，審查後刪掉4千多萬，金額是44.34億。

其中含有新壽繳來的錢包括租金、稅金等，大概34.5億，退還給新壽後還須支付給新壽付出的成本約9.85億，這部分跟輝達協調告知，由輝達概括承受。

至於輝達未來的權利金，李四川說，如果T17、T18中間的道路全部合併，把道路面積加進去，權利金初估不會超過125億元，如果是三分之一做道路、三分之二做原本的基地，權利金在120億元以內。

昨天順利通過備查，李四川說，新壽這兩天將開臨時董事會，確定後簽署協議書。至於與輝達最快何時可簽約，還是要看輝達的投資計畫書，寫快一點就可以提前，若輝達需要2個月工作天，可能要到農曆年前才能簽約。

輝達 北士科
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

影／李四川坐鎮！新壽解約案審查 市府對分手帳單態度曝光

蕭美琴赴歐演說 侯友宜支持：樂見台灣能見度提升

新壽「分手費」被收新新併改廣告合理？李四川：也是成本

相關新聞

新壽解約議會過了！輝達是否來台設分公司 李四川這樣說

北市府與新壽就T17、T18地上權案合意解約，議會今大會備查通過。北市府副市長李四川表示，接下來市府與輝達最快何時可簽約...

輝達磁吸效應 北士科招商加速 助內科瘦身

輝達有望進駐北士科，隨整體園區開發，就業人口也將增加，北市議員要求先規畫整體交通，並利用輝達磁吸效應，盤點內科AI產業遷...

新壽解約金 議會通過備查響起掌聲

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會昨列入大會議程，「分手費」44億3406萬餘元，不分黨派議...

北市議會審查新壽解約案 綠搶先喊「支持輝達」遭藍酸

北市府與新壽解約「分手費」44億3406萬4085元，今天在市議會大會討論，台北市副市長李四川下午也特別受議長戴錫欽之邀...

新壽「分手費」通過議會備查 李四川：輝達權利金預估不超過125億

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會中午召開程序委員會列入議程後，下午大會立即進行審議，台北市...

影／輝達落腳T17、T18再邁一大步 新壽「分手費」北市議會完成備查

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會中午召開程序委員會列入議程後，下午大會立即進行審議，經過各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。