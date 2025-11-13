新壽解約金 議會通過備查響起掌聲

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會昨列入大會議程，「分手費」44億3406萬餘元，不分黨派議員一致通過備查，議場還響起掌聲。副市長李四川到議場致意，並向議會報告未來與輝達地上權的合約，權利金不超過125億元。

北市府與新壽合意終止T17、T18市有土地設定地上權契約，因返還新壽履約支出成本，須動支北市府平均地權基金，且須請議會備查。

民進黨團總召陳慈慧首先發言，表達黨團對該案的支持，綠營接著喊「支持輝達、盡速簽約」；國民黨議員吳世正稱讚李四川處理輝達從從容容，讓藍綠白議員一致支持此案。

李四川下午到議場，指出市府委託的會計師，針對新壽所提的44.7億餘元，審查後刪掉4千多萬，金額是44.34億。

其中含有新壽繳來的錢包括租金、稅金等，大概34.5億，退還給新壽後還須支付給新壽付出的成本約9.85億，這部分跟輝達協調告知，由輝達概括承受。

至於輝達未來的權利金，李四川說，如果T17、T18中間的道路全部合併，把道路面積加進去，權利金初估不會超過125億元，如果是三分之一做道路、三分之二做原本的基地，權利金在120億元以內。

昨天順利通過備查，李四川說，新壽這兩天將開臨時董事會，確定後簽署協議書。至於與輝達最快何時可簽約，還是要看輝達的投資計畫書，寫快一點就可以提前，若輝達需要2個月工作天，可能要到農曆年前才能簽約。