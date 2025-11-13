聽新聞
輝達磁吸效應 北士科招商加速 助內科瘦身

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

輝達有望進駐北士科，隨整體園區開發，就業人口也將增加，北市議員要求先規畫整體交通，並利用輝達磁吸效應，盤點內科AI產業遷移至北士科情況。產發局長陳俊安表示，內科AI供應鏈廠已有零星業者正評估是否遷移，交通局也正檢討運輸量能。

北市產發局昨赴議會針對北士科發展專案報告。陳俊安說，北士科專區面積24.89公頃，市有地為9.76公頃、私有地15.13公頃，目前整體土地開發率近6成，已有48家企業進駐。

陳俊安表示，輝達確定進駐T17、T18後，有機會帶動園區AI供應鏈群聚。另外，市有地T3、T4、T12也將以相關產業的國內外優質企業，作為招商推廣的對象。

議員李明賢表示，北士科應以內科發展為經驗，提前規畫交通，包含到園區上班的人口分布，整體車流量分析，以及內科AI相關產業是否有移入北士科，讓內科瘦身等計畫。

議員陳賢蔚提到北士科園區私有地傳出搶地、搶辦公室當二房東狀況，市府應協助有地銜接真正對AI基地有需求的業者；議員洪健益、林世宗也要求市府針對整體生活機能，包含住房、就學等做規畫。

陳俊安說明，北士科包含輝達等廠商全數進駐後，推估就業人口落在5.5萬到6萬人，為內科3分之2到2分之1。交通局已針對北士科的運輸量能檢討，承德路四段、福國路已延伸並通車，上下班尖峰時段會透過調整號誌秒數等緩解車潮；公共運輸部分，現在有公車到芝山及劍潭捷運站。

他說，內科AI供應鏈廠已有零星業者研議是否搬遷到北士科，目前在內部評估階段。產發局將主動導引適合企業進駐、媒合，同步結合「台北市投資服務辦公室」的潛在廠商名單，進行訪商及會議。

