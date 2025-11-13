新壽北士科T17、T18地上權解約案 議會通過 輝達總部權利金不逾125億

輝達台灣總部用地再有進展，台北市議會昨（12）日通過並核備北市府送交議會與新光人壽針對北士科T17、T18地上權解約案。台北市副市長李四川表示，解約金總計約44.3億元；同時他也估算，與輝達簽訂權利金不超過125億元。

李四川表示，輝達預定下周派員拜訪市長蔣萬安，到時候將當面詢問輝達設立台北分公司的規劃，及討論專案設定地上權年限等細節內容。至於是否會提前簽約，他坦言，要看輝達提出的投資企劃書時程，若能盡早提供，原則上可提前，因輝達認為需要兩個月工作天，估雙方簽約可能在農曆過年前會有結果。

北士科T17、T18基地原本由新壽取得地上權，但輝達相中希望在該地成立台灣總部，經過一波三折，新壽日前拋出善意，願與台北市政府協商合意解約，後續再由北市府專案設定地上權給輝達。北市府10日發文給台北市議會，說明與新壽的地上權解約金為44.3億餘元，並規劃明日與新壽正式解約。

台北市議會昨日召開定期大會，藍綠議員無異議通過，一致支持此案，順利完成備查程序，讓這起備受矚目的地上權案，朝向解約再往前邁進一步。

北市府會中所提報告指出，因返還新壽履約支出成本，需動支實施平均地權基金超過5,000萬元，須向議會報告並備查。市府與新壽解約金共44.3億餘元，包含新壽已繳納權利金、地租與行政規費等近34.5億餘元，新壽已支付顧問及工程成本6.1億餘元，另有兩項資金成本約3.7億餘元。

李四川表示，市府委任會計師與新壽會計師先前一起審議，經市府審查後刪除4,000多萬元，實際總金額44.3億餘元，包含新壽額外提出的成本約9.85億餘元，這部分成本將由輝達吸收。

李四川指出，與輝達簽訂權利金預估不會超過125億元，包含輝達需支付成本外的租金與營業稅等14.41億元，此外若要使用T17、T18基地的中間道路，大約在120億元之內。

北市府與新壽預計明日解約，接下來北市府將與輝達討論後續投資規劃，並簽訂專案設定地上權契約。