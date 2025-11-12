北市議會審查新壽解約案 綠搶先喊「支持輝達」遭藍酸
北市府與新壽解約「分手費」44億3406萬4085元，今天在市議會大會討論，台北市副市長李四川下午也特別受議長戴錫欽之邀到議場向議會報告新壽案解約金額的由來。進行審議經過各黨派議員發言，表達一致支持，完成備查程序。
民進黨團總召陳慈慧發言表達黨團對此案的支持，現場民進黨議員也接著大喊「支持輝達、盡速簽約」；國民黨議員游淑慧也說，雖然新壽把除草也列為成本，但以大局為重，國民黨也無異議通過。汪志冰還反酸綠議員，不是大聲喊就贏。國民黨議員吳世正也稱讚李四川處理輝達從從容容，也感謝李四川完美處理，讓藍綠白一致支持此案，表現非常好。
台北市副市長李四川下午也受邀到議場致意，並向議會報告新壽案解約金額的由來。進議場前受訪說，「如果發生在T17、T18確實三年多新壽花的成本，我們還是要認。」北市府表示，北市積極爭取輝達海外企業總部設立於台北市，輝達也選擇進駐T17- T18市有土地，經考量北士科形成AI科技產業群聚效應的黃金時間，市府10月13日函請新壽同意合意終止設定地上權契約，並盡速提出合意終止契約具體條件，以利進行變方協議。
