聽新聞
0:00 / 0:00
新壽「分手費」通過議會備查 李四川：輝達權利金預估不超過125億
輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會中午召開程序委員會列入議程後，下午大會立即進行審議，台北市副市長李四川也到議場致意，並向議會報告新壽案解約金額由來，李四川也說明，未來與輝達地上權的合約，權利金大概不會超過125億。
針對與新壽的解約金額，李四川指出，市府委託的會計師，以及新壽的會計師，是一同做審查，由市府的會計師到新壽查，都在他們公司內，原則上新壽所提，本來是44.7億餘元，經過市府的審查，刪掉大概4千多萬，金額是44.34億。
另外，其中這包括新壽繳的資金、稅金，大概有34.5億，所以成本的部分大概是9.85億，也就是繳來的跟所有繳的租金、稅金，原則上退還給新壽，還必須要支付9.85億，但這已跟輝達協調告知，原則上這9.85億，輝達都概括承受。
至於預定輝達的權利金，原則上如果T17、T18中間的道路全部合併，把道路的這個面積加進去，現在初估不會超過125億，如果是把道路合併，擴充到旁邊的道路使用，可能有三分之一做道路、三分之二做原本的基地，初估權利金在120億以內。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言