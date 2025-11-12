新壽「分手費」通過議會備查 李四川：輝達權利金預估不超過125億

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會中午召開程序委員會列入議程後，下午大會立即進行審議，台北市副市長李四川也到議場致意，並向議會報告新壽案解約金額由來，李四川也說明，未來與輝達地上權的合約，權利金大概不會超過125億。

針對與新壽的解約金額，李四川指出，市府委託的會計師，以及新壽的會計師，是一同做審查，由市府的會計師到新壽查，都在他們公司內，原則上新壽所提，本來是44.7億餘元，經過市府的審查，刪掉大概4千多萬，金額是44.34億。

另外，其中這包括新壽繳的資金、稅金，大概有34.5億，所以成本的部分大概是9.85億，也就是繳來的跟所有繳的租金、稅金，原則上退還給新壽，還必須要支付9.85億，但這已跟輝達協調告知，原則上這9.85億，輝達都概括承受。