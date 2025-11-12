影／輝達落腳T17、T18再邁一大步 新壽「分手費」北市議會完成備查

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會列入大會議程討論。記者楊正海／攝影
輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會列入大會議程討論。記者楊正海／攝影

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會中午召開程序委員會列入議程後，下午大會立即進行審議，經過各黨派議員發言，表達一致支持，完成備查程序。

北市府指出，有關市府與新光人壽合意終止T17、T18市有土地設定地上權契約，返還新壽公司履約支出成本，需動支北市實施平均地權基金，超過5000萬元以上，請議會備查。

民進黨團總召陳慈慧發言表達黨團對此案的支持，現場民進黨議員也接著大喊「支持輝達、盡速簽約」；國民黨議員游淑慧也說，雖然新壽把除草也列為成本，但以大局為重，國民黨也無異議通過。汪志冰還反酸綠議員，不是大聲喊就贏。

台北市副市長李四川下午也到議場致意，並向議會報告新壽案解約金額的由來。國民黨議員吳世正也稱讚李四川處理輝達從從容容，也感謝李四川完美處理，讓藍綠白一致支持此案，表現非常好。

北市府表示，北市積極爭取輝達海外企業總部設立於台北市，輝達也選擇進駐T17- T18市有土地，經考量北士科形成AI科技產業群聚效應的黃金時間，市府10月13日函請新壽同意合意終止設定地上權契約，並盡速提出合意終止契約具體條件，利進行變方協議。

新壽於11月5日函送履約已支出成本項目及金額至市府，經市府委任的會計師務所進行「盡職調查」確認總額為44億3406萬4085元，主要項目及金額，一、新壽已繳納的權利金、地租、營業稅、印花說及行政規費34億4981萬2174元。

二、新壽已支付之顧問及工程成本，計6億1418萬1768元，以上資金成本合計3億6977萬143元，此案因來不及編列且無法自行調整，需動支平均地權基金，請市議會備查。

議長戴錫欽表示，眾所矚目的新壽解約案，下午大會立即審議，以最快效率完成備查程序，以利盡速完成合意解約，早日進入和輝達議約的實質程序，今天下午完成備查程序。

台北市副市長李四川下午也到議場致意，並向議會報告新壽案解約金額的由來。記者楊正海／攝影
台北市副市長李四川下午也到議場致意，並向議會報告新壽案解約金額的由來。記者楊正海／攝影

