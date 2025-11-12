快訊

影／李四川坐鎮！新壽解約案審查 市府對分手帳單態度曝光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議會大會今天審查新壽解約案，副市長李四川今天赴議會前接受媒體堵訪。記者林俊良／攝影
北市議會大會今天審查新壽解約案，副市長李四川今天赴議會前接受媒體堵訪。記者林俊良／攝影

北市府與新壽解約「分手費」44億3406萬4085元，今將議會大會討論。藍綠議員對新壽「分手費」帳單，認為連除草、環境維護、新新併Logo調整、代書費等，都要市府「還」想苦笑。今議會審查新壽解約案，副市長李四川赴議會受訪說，「如果發生在T17、T18確實三年多新壽花的成本，我們還是要認。」

李四川也表示，這個部分，北市府也有跟輝達反映過，金額也有告訴過輝達，輝達說，他們都能概括承受。

今天北市議會大會審查與新壽合意解約案，對於分手費帳單，藍綠議員認為部分細項都要市府付，不合理，包括工地圍籬因新新併換LOGO的4萬多元，還有除草、環境維護、代書費等。

對此，李四川說，說實在，新壽的角度當然這個都是它這三、四年來的成本，前面市府已經說過，如果他們所提出的成本，會就成本香項目做審查，如果發生在T17、T18確實三年多新壽花的成本，市府還是要認，這部分有跟輝達反映過，金額也有告訴過輝達，輝達他們都能概括承受。

媒體追問，輝達對於每一個細項都能接受？李四川說，輝達要的是一個總價成本，原則上報給他的成本，是可以接受。

至於今天若順利備查通過，是否周五簽約？李四川說，大概如果今天通過，明天或後天新壽就會開臨時董事會，確定後就會簽署協議書。媒體追問，之前這個解約案，是否有跟議員溝通？李四川說，有啦，事前地政局長有跟三黨議員都有私底下報告，是否有共識？李說，共識等一下再看看。

