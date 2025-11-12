快訊

諾貝爾獎得主親臨北一女演講 蔣萬安曝輝達進駐北市兩大關鍵

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
蔣萬安昨也出席論壇表示，輝達將進駐台北市，除看重科技創新及具備供應鏈生態聚落發展優勢外，優秀人才匯聚更是企業看重的面向。圖／教育局提供
「2025台北國際青年科學論壇（TIYSF）」於11日及12日登場，集結日本、新加坡、馬來西亞等9所國外高中與18所國內高中，逾150位高中生齊聚北一女，展開科學研究及學術交流，市長蔣萬安出席活動也期勉，參與學生能成為引領未來關鍵力量。

論壇首日上午由諾貝爾物理學獎得主、石墨烯之父 Andre K. Geim 帶來主題演講；下午由北一女中教師團隊帶領學生分組進行科學實作。第二日上午邀請中央研究院院士牟中原、台灣大學資訊工程學系教授蕭旭君及台積電處長張孟凡探討前瞻科技與關鍵議題。下午則是城市探索」，由北一女同學化身城市大使，與來自海外及外縣市的學生走讀台北地標、品嘗在地美食、體驗城市文化脈動。

蔣萬安昨也出席論壇表示，輝達將進駐台北市，除看重科技創新及具備供應鏈生態聚落發展優勢外，優秀人才匯聚更是企業看重的面向，台北市首創為高中生打造國際科學交流平台，展現首善之都在教育創新上遠見與行動力，也期勉所有同學都能勇於跨越國界、與世界接軌，成為引領未來的關鍵力量。

教育局表示，透過此次論壇，不僅展示北市優質教育資源及創新，未來更將持續推動科學教育與國際交流，更透過青年世代主動參與與跨國文化互動，展現台北友善、多元、創新的城市魅力。

「2025台北國際青年科學論壇（TIYSF）」於11日及12日登場，更邀請諾貝爾物理學獎得主、石墨烯之父 Andre K. Geim 帶來主題演講。圖／教育局提供
輝達 北士科
影／李四川坐鎮！新壽解約案審查 市府對分手帳單態度曝光

北市府與新壽解約「分手費」44億3406萬4085元，今將議會大會討論。藍綠議員對新壽「分手費」帳單，認為連除草、環境維護、新新併Logo調整、代書費等，都要市府「還」想苦笑。今議會審查新壽解約案，副市長李四川赴議會受訪說，「如果發生在T17、T18確實三年多新壽花的成本，我們還是要認。」

影／輝達落腳T17、T18再邁一大步 新壽「分手費」北市議會完成備查

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案，北市議會中午召開程序委員會列入議程後，下午大會立即進行審議，經過各...

諾貝爾獎得主親臨北一女演講 蔣萬安曝輝達進駐北市兩大關鍵

「2025台北國際青年科學論壇（TIYSF）」於11日及12日登場，集結日本、新加坡、馬來西亞等9所國外高中與18所國內...

新壽「分手費」帳單合理？議會今審查 蔣萬安1句話回應

北市府與新壽解約「分手費」44億3406萬4085元，今將議會大會討論。藍綠議員對新壽「分手費」帳單，認為連除草、環境維...

打造AI產業鏈 北市訪商媒合投資

輝達落腳北士科T17、T18，北市長蔣萬安將打造台北輝達產業鏈成為「AI產業研發之都」。目前北市府正盤點T3、T4、T1...

北市府與新壽解約 議長喊話展現議事效率

輝達落腳T17、T18，市府與新光人壽合意解約，「分手費」約44.3億元，其中新壽換Logo、除草、律師費等都要市府埋單...

