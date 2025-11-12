諾貝爾獎得主親臨北一女演講 蔣萬安曝輝達進駐北市兩大關鍵

「2025台北國際青年科學論壇（TIYSF）」於11日及12日登場，集結日本、新加坡、馬來西亞等9所國外高中與18所國內高中，逾150位高中生齊聚北一女，展開科學研究及學術交流，市長蔣萬安出席活動也期勉，參與學生能成為引領未來關鍵力量。

論壇首日上午由諾貝爾物理學獎得主、石墨烯之父 Andre K. Geim 帶來主題演講；下午由北一女中教師團隊帶領學生分組進行科學實作。第二日上午邀請中央研究院院士牟中原、台灣大學資訊工程學系教授蕭旭君及台積電處長張孟凡探討前瞻科技與關鍵議題。下午則是城市探索」，由北一女同學化身城市大使，與來自海外及外縣市的學生走讀台北地標、品嘗在地美食、體驗城市文化脈動。

蔣萬安昨也出席論壇表示，輝達將進駐台北市，除看重科技創新及具備供應鏈生態聚落發展優勢外，優秀人才匯聚更是企業看重的面向，台北市首創為高中生打造國際科學交流平台，展現首善之都在教育創新上遠見與行動力，也期勉所有同學都能勇於跨越國界、與世界接軌，成為引領未來的關鍵力量。