新壽「分手費」帳單合理？議會今審查 蔣萬安1句話回應
北市府與新壽解約「分手費」44億3406萬4085元，今將議會大會討論。藍綠議員對新壽「分手費」帳單，認為連除草、環境維護、新新併Logo調整、代書費等，都要市府「還」只想苦笑。市長蔣萬安今被問是否認為分手「帳單」合理？蔣說，希望與輝達的地上權簽約，從原明年中，最快希望拉到農曆年前。
蔣萬安今天上午出席環保志義工頒獎，對於輝達落腳T17、T18，北市府與新壽針對T17、T18合意解約，今天下午議會大會將備查，分手費細項項目是否合理？還有對於今天備查通過是否有信心？
蔣萬安說，首先要謝謝議會已經將議案排入議會，今天大會就會進入討論。至於相關程序，如果一切順利，議會通過，市府預計本周就可以完成與新壽就這塊土地的終止合約協議簽訂。
至於之後與輝達設定專案地上權案，蔣萬安說，北市府也會與輝達保持非常密切的溝通與聯繫，包括投資計畫書、建築設計等，市府一定會加速相關行政流程。北市府希望設定地上權簽約，從原本明年中，最快希望拉到明年農曆年前，就可以完成，就可以將土地給輝達。
