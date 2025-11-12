快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

打造AI產業鏈 北市訪商媒合投資

聯合報／ 記者邱書昱林麗玉／台北報導

輝達落腳北士科T17、T18，北市長蔣萬安將打造台北輝達產業鏈成為「AI產業研發之都」。目前北市府正盤點T3、T4、T12後續規畫，將朝AI產業招商。甚至除北士科，未來社子島也規畫有科專區為北市潛力基地，將從南港經貿園區、延伸北士科到社子島，打造北市科技產業廊帶。

主責招商的北市產發局長陳俊安說，先前市長蔣萬安談到北士科整體產業發展，未來針對T3、T4、T12用地，會透過訪商、媒合相關有意願進駐北士科的AI產業，協助落地。另，私有地部分，北市府也會協助整合，透過「台北市投資服務辦公室」搜尋曾表達希望落腳北市或加碼投資廠商，以拜會、座談等了解需求，並與私有地地主對接。

陳俊安也提到，儘管北士科產業還未完全進駐，市府也會與相關局處討論，先在北士科試辦智慧交通等運用，作為公共服務的示範場域。

至於目前北士科T3、T4、T12三塊市有科專區用地的招商進度，地政局土地開發總隊副總隊長范乾峯說，T12曾於2023年招商過兩次均流標，去年輝達執行長黃仁勳宣布總部落腳T17、T18後，北市府已先暫緩招商，正整體朝AI產業重新布局，會等輝達落腳開始有進度後，再整體規畫這三塊地的招商案。

范提到，為打造台北市為AI產業之都，北市府會整體盤點全市土地，目前科技廊帶會從南港經貿園區、延伸到北士科、未來社子島開發，目前社子島已規畫有科技產業專用區，將是北士科之後的另一塊產業潛力基地。

輝達 北士科
