北市府與新壽解約 議長喊話展現議事效率

輝達落腳T17、T18，市府與新光人壽合意解約，「分手費」約44.3億元，其中新壽換Logo、除草、律師費等都要市府埋單，藍綠議員有雜音，嘆「什麼錢都要賺」。全案預定今天下午討論，各黨派依然有顧全大局共識，議長戴錫欽喊話「展現議事效率，促輝達總部留北市，早日塵埃落定」。

新壽董事長魏寶生表示，新壽一切配合市府，希望北市府能跟議會溝通。他說，提供的明細都和副市長李四川等市府官員確認，新壽會等待北市府確定解約的內容後，再召開臨時董事會授權簽署，之後看輝達的急迫性，盡力配合。

國民黨市議員游淑慧表示「看到8頁帳單只想苦笑」，新壽標走土地幾年不開工，卻連自己的文件翻譯費、律師費也全部算進來。新新併、開發案移轉，市府本就不同意，新壽偷偷調整圍籬Logo，費用竟算在市府身上。民進黨議員顏若芳質疑，新壽工地圍籬換Logo花4萬多元，市府未同意新新併後T17、T18契約仍有效，為何市民要埋單？

李四川回應，那是新壽原來的廣告，工地圍籬因為新新併更改廣告，也是它的成本，所以記在裡面。

不動產估價師陳碧源點出，新壽是從付出去的直接成本再加約3.7億元利息，就是「資金成本」，新壽把資金成本的利息多少要一點回來，才能向股東或保戶交代。

他表示，新壽3年平均投報率約3.25%，與新壽用來計算的負債成本3.74%做等比例縮減試算，約可再降5000萬元。

國民黨團書記長李明賢表示，雖然權利金的計算利率和原先有稍微落差，仍在可接受範圍，黨團將發出甲級動員全力支持；民眾黨團副總召黃瀞瑩希望在合法合規下盡快完成解約程序，讓輝達進駐帶動地方發展；民進黨團總召陳慈慧表示，合意解約是大家共識，金額沒有落差太多，原則上可接受，黨團今會針對細項條約討論、交換意見，會後決定是否支持。

據了解，新壽提交的項目單據跟金額都經會計師審查，北市府基本上同意，反而在解約文字上還有小部分歧異，但應該溝通後就能完成。