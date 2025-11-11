新壽T17、18解約審查程序曝 議長也喊話：盼明完成備查

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案周三送議會審查，北市議長戴錫欽今晚也在臉書貼文表示，「展現議事效率，促輝達總部留北市，早日塵埃落定。」

戴錫欽在臉書表示，眾所矚目的新壽解約案，台北市政府已於11月10日下班前，將T17T18解約報告案送達議會，議會將在周三（12日）中午召開程序委員會列入議程，並在下午大會立即進行審議，務期以最快效率完成備查程序，以利儘速完成合意解約，早日進入和輝達議約的實質程序。

戴錫欽說，綜觀近期各黨派議員的意見，幾乎一面倒要求市府縮短合意解約及重新議約的流程，進而讓輝達總部進駐北士科，盡快塵埃落定。因此，議會也應該展現最優質的議事效率，在兼顧議員們監督權充分發揮的前提下，期盼周三就能完成備查程序，以符合市民及各界的期待。