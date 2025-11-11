快訊

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市都宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

新壽T17、18解約審查程序曝 議長也喊話：盼明完成備查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議會議長戴錫欽（圖）。圖／中華民國立法院記者聯誼會提供
北市議會議長戴錫欽（圖）。圖／中華民國立法院記者聯誼會提供

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案周三送議會審查，北市議長戴錫欽今晚也在臉書貼文表示，「展現議事效率，促輝達總部留北市，早日塵埃落定。」

戴錫欽在臉書表示，眾所矚目的新壽解約案，台北市政府已於11月10日下班前，將T17T18解約報告案送達議會，議會將在周三（12日）中午召開程序委員會列入議程，並在下午大會立即進行審議，務期以最快效率完成備查程序，以利儘速完成合意解約，早日進入和輝達議約的實質程序。

戴錫欽說，綜觀近期各黨派議員的意見，幾乎一面倒要求市府縮短合意解約及重新議約的流程，進而讓輝達總部進駐北士科，盡快塵埃落定。因此，議會也應該展現最優質的議事效率，在兼顧議員們監督權充分發揮的前提下，期盼周三就能完成備查程序，以符合市民及各界的期待。

輝達 北士科 戴錫欽 新壽
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達落腳北士科 科技廊道成形推升商辦需求

輝達拍板北士科 賴正鎰：AI落地將迎來科技廊道商辦黃金期

新壽「分手費」被收新新併改廣告合理？李四川：也是成本

藍白合？傳民眾黨派許甫出戰這塊北市一級戰區 李明璇曝2人關係

相關新聞

新壽T17、18解約審查程序曝 議長也喊話：盼明完成備查

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約案周三送議會審查，北市議長戴錫欽今晚也在臉書貼文表示，「展現議事效率，...

輝達落腳北士科 科技廊道成形推升商辦需求

外資來台投資額暴增五成，加上輝達拍板北士科T17、18後，更有望帶動北市商辦、廠辦市場進入高成長新階段。全國商總榮譽理事...

輝達拍板北士科 賴正鎰：AI落地將迎來科技廊道商辦黃金期

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰11日說，外資今年前九月累計來台投資額暴增五成，加上最近輝達拍板北士科T17及T...

新壽分手費8頁...列除草等帳單北市還 游淑慧：三聲無奈

輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」為44億3406萬4085元，國民黨議員游淑慧今在臉書嘆，她看完新壽...

新壽「分手費」被收新新併改廣告合理？李四川：也是成本

輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」44億3406萬4085元。民進黨議員顏若芳質疑，新壽要求市府支付工...

新壽分手費「成本」貓膩多 估價師點出重點…利息算法

輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」昨已送議會備查，總額為44億3406萬4085元。不動產估價師陳碧源...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。