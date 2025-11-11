輝達拍板北士科 賴正鎰：AI落地將迎來科技廊道商辦黃金期

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰11日說，外資今年前九月累計來台投資額暴增五成，加上最近輝達拍板北士科T17及T18，輝達新總部將促使台灣AI產業發展，帶動北市商辦、廠辦市場進入高成長新階段。

他預估未來五年「內湖—南港—北投—士林」將形成完整的「科技廊帶」，AI產業的實體空間需求，將使北市商辦市場與住宅商品迎來黃金期。

鄉林不動產研究室指出，台灣經濟動能強勁，磁吸外資一波波湧入。根據經濟部投審會統計，今年1至9月核准外資來台投資金額達87億7,735萬8,000美元，約新台幣約2,716億元，比去年同期1,806億元新台幣年增率高達50%。顯見大型投資案比例大幅提高，外資布局趨勢轉向長期、深層與高附加價值的產業領域。

此外，全台沸騰、討論多時的輝達台灣總部選址案，經過一番波折終於柳暗花明。經新壽與北市府達成11月底前解約共識後，台北市長蔣萬安日前正式宣布輝達確定落腳北士科T17、T18，輝達可望最快在明年一月與北市府簽約取土，為外資來台投資案再注入一劑強心針。

賴正鎰分析，國際資金持續看好台灣，外資激增，這些案件在台灣外資投資史上都屬於超級卡司，單筆金額遠超一般外資設廠或分公司投資，且項目涵蓋能源、科技與基礎設施三大戰略產業，顯示台灣正逐步成為「亞太綠能與數位核心樞紐」，催化結合研發、創新與商業辦公的新型產業聚落，助漲城市新一輪成長動能。

他認為，政府近年來積極推動「亞洲矽谷2.0」、「台北智慧城市計畫」等策略，強化AI、半導體及資通訊產業生態鏈，進一步提升外資對台投資意願。隨著AI伺服器與半導體產業鏈持續升溫，國際企業對於台灣的投資信心不減。

他表示，北士科作為台北市新一代科技園區，緊鄰北投與士林兩大生活圈，不僅享有捷運紅線、環狀線及台北港物流廊道優勢，串連內湖軟體園區與南港生技園區，形成「北市科技黃金走廊」。

未來隨著輝達總部、聯發科、緯創、廣達等科技大廠群聚效應擴大，將持續推升區域商辦、研發空間與北士科周邊的北投士林中山的大生活圈住宅的整體需求。