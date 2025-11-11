新壽分手費8頁...列除草等帳單北市還 游淑慧：三聲無奈

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達落腳北士科T17、T18，市府與新壽合意解約協議的「分手費」，市府昨下班前已送到議會備查。圖／本報資料照片
輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」為44億3406萬4085元，國民黨議員游淑慧今在臉書嘆，她看完新壽8頁帳單，連除草、環境維護、Logo調整、代書費等都要北市府「還」，「我只想苦笑。」

游淑慧說，她收到市府送來關於與新壽的解約提案，新壽提的解約成本為44億3400多萬，坦白說，雖然只想給錢解約、送走不留，但她看到新壽8頁帳單只想苦笑。

游淑慧嘆，新壽標走了土地幾年不開工，環境維護好像就是租客原本應該做的事吧？「唉，好吧，算了，給你」；新壽自己的文件翻譯費、律師費也全部通通都算進來？「唉，好……給你」；但連台新、新壽併的Logo調整費用，也要北市府納稅錢來付？

游淑慧說，新新併、開發案移轉這件事，市府一開始就不同意了，但新壽擅自偷偷去做圍籬的Logo調整這件事，費用居然還要算在市府身上，「真是昏倒……，三聲無奈。」

游說，台北市迎來輝達，是機運、也是蔣市府努力爭取而來；並非新壽神機妙算，刻意空轉土地等待而來，結果今天一邊「委曲求全」的樣子，一邊又「能拿就拿」的開價，果然是「什麼錢都要賺，才會有錢。」

輝達 北士科
0 則留言
