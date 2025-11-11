聽新聞
新壽「分手費」被收新新併改廣告合理？李四川：也是成本
輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」44億3406萬4085元。民進黨議員顏若芳質疑，新壽要求市府支付工地圍籬換上新新併LOGO的費用4萬多元，轟為何市民要為新壽「與履約無關」的企業品牌費用買單？副市長李四川今說，這也算是它的成本。
北市府昨天下班前，將與新壽合意解約的協議「分手費」公文送到議會，預計本周三大會備查。
顏若芳質疑，推動輝達海外總部用地盡速定案，所有議員都相當支持，不過新壽這次的喊價，事實上仍有不合理之處，比方說新壽要求市府支付把工地圍籬換上新新併LOGO的費用，但事實上，市府從未同意新新併後T17、T18的契約仍然有效，為何市民又為新壽「與履約無關」的企業品牌費用買單？
李四川今天上午受訪表示，那一個應該是新壽原來的廣告，工地圍籬因為新新併更改廣告，當然這也是它的成本，所以記在裡面。
FB留言