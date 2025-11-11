綠質疑新壽分手細項費用 藍白促加快輝達落腳

北市府與新壽合意解約，協議分手費約44.3億元，昨送議會備查，市府預計下周啟動T17、T18基地合併的都市計畫變更作業。綠營質疑部分細項費用缺乏合理性，但顧及為讓輝達盡快落腳，會表達但不至於強烈反對；藍白則要求北市府加速後續與輝達的專案設定地上權程序。

民進黨議員顏若芳說，從新壽送來的分手費細項看，新壽還要求市府支付工地圍籬換上新新併Logo的費用，為何市民要為「與履約無關」的新壽企業品牌費用埋單？

利息計算部分，顏若芳也說，新壽拒用金管會為壽險業制定的2.545%最低收益率標準，市府似乎接受新壽說法，選擇對新壽最有利、對市庫最不利的3.74%高利率標準；甚至新壽自述資金「幾乎全數來自負債性資金」，但這是保險業常規營運模式，將高額資金成本全數轉嫁市府，似乎也不合理。她認為市府應盡到合理或必要性審查，「不應只當新壽傳聲筒」。

不過，同屬民進黨的議員陳賢蔚說，新壽詳列的部分規費、稅金及工程、顧問、設計等，市府先前並無明確數字，顧及要盡早協助輝達進駐，議會應不致強烈反對；但新壽當初取得北士科地上權過程目前仍由檢調偵辦中，倘後續有違法事宜，市府也須妥善因應。

國民黨議員張斯綱則說，分手費和當初估算相去不遠，緊接著應要關注後續與輝達的相關議題，包含中間道路的都市計畫變更，及市長蔣萬安提到的輝達設立台北分公司議題。

民眾黨議員陳宥丞認為，市府應加快程序讓輝達落腳，但輝達的投資計畫書不應僅是地上權案，應要有未來台灣AI發展的前瞻眼光，過去50年台灣傾國家之力發展晶圓的造山運動，50年後台灣面對關稅戰、地緣政治產業外移，希望輝達進駐帶動台灣AI產業發展，讓台灣保有國際競爭優勢。