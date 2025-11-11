北士科T17、T18預計本周解約 北市：新壽分手費44.3億

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓戴玉翔／台北報導

輝達台灣總部用地再邁步，北市府本周五（14日）可望與新光人壽就北士科T17、T18地上權解約，北市副市長李四川昨日表示，經會計師驗證後，最終解約金再減4,000多萬元，約為44.3億元，預計本周解約，目標讓輝達執行長黃仁勳明年6月來台時動工。

新光人壽董事長魏寶生昨日表示，金額與解約內容目前正在討論與計算，包含解約金給付時程等細節，如果合理且雙方合意，就會儘快召開臨時董事會，並由董事會授權董事長解約，至此新壽部分就完成了。

至於解約金經審查後減少4,000多萬元，魏寶生表示，雙方會再確認，並經由會計師同意，他強調，這件大事都已經走到這裡，新壽會盡力配合，讓輝達能快一點在台北市落地。

新壽表示，已彙整相關成本項目與單據，提供北市府審核在案；目前雙方正就成本項目與金額進行確認與核實。

李四川昨日表示，輝達先遣部隊下周先來台灣，台北市長蔣萬安預計月底前與輝達不動產部門副總裁碰面，目標設定在黃仁勳明年6月2日來台參加電腦展時動工。

蔣萬安表示，市府希望在這一周可順利完成與新壽合意終止契約程序，不過仍要經過議會審議，新壽也要召開臨時董事會，本周有機會順利完成終止契約。

李四川表示，北市府將新壽解約協議書公文送到議會後，希望可排定在明天議會大會核定，希望在新壽董事會後，周五就可能解約。

李四川說，北市府希望輝達盡快擇定建築師，除都市計畫變更、有關設計請照部分等會同時進行，北市府會朝明年6月2日黃仁勳來台參加台北電腦展時，一同赴北士科T17、T18動工為目標前進。

至於輝達是否要以台北分公司名義簽約？李四川表示，這要由輝達評估。

