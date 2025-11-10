快訊

不斷更新／宜蘭跟進放颱風假！台南、高雄等7縣市正常上班上課

新北颱風假有望？侯友宜應變會議：新北明是豪雨等級未提升

馬太鞍溪滾滾泥流沖進街道！鳳凰颱風大雨 花蓮明利村已淹水

新壽分手費44.3億 議員轟這筆「不合理」：新新併換LOGO市府出錢？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」44億3406萬4085元，今下班前已送議會備查。本報資料照片
輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」44億3406萬4085元，今下班前已送議會備查。本報資料照片

輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」，今下班前已送議會備查。總額為44億3406萬4085元。民進黨議員顏若芳質疑，新壽要求市府支付把工地圍籬換上新新併LOGO的費用4萬多元，轟為何市民要為新壽「與履約無關」的企業品牌費用買單？

顏若芳說，推動輝達海外總部用地儘速定案，所有議員都相當支持，不過新壽這次的喊價，事實上仍有不合理之處，比方說新壽要求市府支付把工地圍籬換上新新併LOGO的費用，但事實上，市府從未同意新新併後T17、T18的契約仍然有效，為何市民又為新壽「與履約無關」的企業品牌費用買單？

另外，顏認為，在利息計算部分，新壽明確拒絕了2.545%的收益率標準 ，市府似乎確接受了新壽的說法，選擇了對新壽最有利、對市庫最不利的3.74%高利率標準。

顏若芳說，新壽自述其資金「幾乎全數來自負債性資金」，但這是保險業的常規營運模式，將此高額的資金成本全數轉嫁給因政策目標而解約的市府，似乎也不合理。

顏說，這次市府委任會計事務所進行的盡職調查，很可能只是「審計」，也就是核對新壽的發票、合約、匯款單，確認新壽「真的花了這些錢」，但顯然沒有包含合理性或必要性的審查，只是一昧把「新壽花了多少錢」送給議會，要求議會要照單全收而已。認為分手費要送議會備查，市府就應當盡到合理性或必要性的審查才對，不應該只會當新壽的傳聲筒！

輝達 北士科 新壽 合意解約 民進黨 顏若芳

延伸閱讀

北市與新壽解約公文送抵議會 最慢11月19日大會審議

T17、T18合意解約 新壽曝進度：若金額合理 將開臨時董事會

輝達落腳大進展、蔣萬安本月與副總裁碰面 預定動工日曝

確定分手了！新壽44.3億被砍4千萬 李四川：下班前送市議會

相關新聞

新壽分手費細項曝光！總分手費44.3億、含利潤近3.7億 已送議會備查

輝達落腳北士科T17、T18，市府與新壽合意解約協議的「分手費」，市府今下午5點左右已送到議會備查。據解約協議內容，新壽...

新壽分手費定44.3億元 魏寶生：若合理且合意將盡快召開臨時董事會

輝達（NVIDIA）落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約，北市府與新壽上周已簽訂解約協議書，外界關注「分手費」...

新壽分手費44.3億 議員轟這筆「不合理」：新新併換LOGO市府出錢？

輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」，今下班前已送議會備查。總額為44億3406萬4085元。民進黨議員...

北市與新壽解約公文送抵議會 最慢11月19日大會審議

輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地，北市府擬14日與新壽簽解約協議書，今天下午已行文議會闡明解約金44.3億多元，...

輝達資本恐逾7.5億 議員籲助AI產業聚集北士科

輝達將落腳北士科，市長蔣萬安日前表示希望輝達能夠在台北市設立分公司，目前輝達正在研議中。議員曾獻瑩估算，依照T16案的設...

分手費金額 新壽回應：項目單據均已提供北市府

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新光人壽合意解約剩最後一步，今日北市副市長李四川表示，北市府與新壽最終解約的金額，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。