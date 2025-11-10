新壽分手費44.3億 議員轟這筆「不合理」：新新併換LOGO市府出錢？

輝達落腳T17、T18，市府與新壽合意解約「分手費」，今下班前已送議會備查。總額為44億3406萬4085元。民進黨議員顏若芳質疑，新壽要求市府支付把工地圍籬換上新新併LOGO的費用4萬多元，轟為何市民要為新壽「與履約無關」的企業品牌費用買單？

顏若芳說，推動輝達海外總部用地儘速定案，所有議員都相當支持，不過新壽這次的喊價，事實上仍有不合理之處，比方說新壽要求市府支付把工地圍籬換上新新併LOGO的費用，但事實上，市府從未同意新新併後T17、T18的契約仍然有效，為何市民又為新壽「與履約無關」的企業品牌費用買單？

另外，顏認為，在利息計算部分，新壽明確拒絕了2.545%的收益率標準 ，市府似乎確接受了新壽的說法，選擇了對新壽最有利、對市庫最不利的3.74%高利率標準。

顏若芳說，新壽自述其資金「幾乎全數來自負債性資金」，但這是保險業的常規營運模式，將此高額的資金成本全數轉嫁給因政策目標而解約的市府，似乎也不合理。

顏說，這次市府委任會計事務所進行的盡職調查，很可能只是「審計」，也就是核對新壽的發票、合約、匯款單，確認新壽「真的花了這些錢」，但顯然沒有包含合理性或必要性的審查，只是一昧把「新壽花了多少錢」送給議會，要求議會要照單全收而已。認為分手費要送議會備查，市府就應當盡到合理性或必要性的審查才對，不應該只會當新壽的傳聲筒！