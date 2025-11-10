北市與新壽解約公文送抵議會 最慢11月19日大會審議
輝達台灣總部落腳北士科T17、T18基地，北市府擬14日與新壽簽解約協議書，今天下午已行文議會闡明解約金44.3億多元，預計12日由大會審議，若放颱風假，延至19日。
台北市政府與新光人壽解約的進度，成為輝達（NVIDIA）台灣總部落腳台北的關鍵，受各界關注。
台北市副市長李四川上午接受媒體聯訪說，今天下午下班前公文會送到市議會，原則上希望12日排入大會，如果大會通過，新壽預定13日開臨時董事會，原則上希望在14日把終止契約簽定。
據悉，北市府與新壽解約協議書公文已送到台北市議會議事組，預計12日由大會審議，但因颱風鳳凰逼近台灣，若屆時放颱風假，則可能延至19日的大會進行。
根據台北市政府發出的公文內容，闡明新光人壽於114年11月5日函送履約已支出成本項目及金額到市府，經北市府委任的會計師事務所進行「盡職調查（Due Diligence）」，確認總額為新台幣44億3406萬4085元。
北市府說明，主要項目及金額包含3部分，新光人壽已繳納的權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費，計34億4981萬2174元。新光人壽已支付的顧問及工程成本，計6億1448萬1768元。合計前2項的資金成本，計3億6977萬143元。
此外，李四川也說，市府沒有跟黃仁勳（輝達執行長）約定正式簽約作業時程，但是輝達主管不動產的副總裁這個月會跟市長蔣萬安碰面，輝達的先遣部隊大概在下週會先來，而投資計畫書、建築師設計等，現在都同步在進行；朝明年6月2日黃仁勳到台灣來的時候能夠動工的目標前進。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言