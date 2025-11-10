新壽分手費細項曝光！總分手費44.3億、含利潤近3.7億 已送議會備查

輝達落腳北士科T17、T18，市府與新壽合意解約協議的「分手費」，市府今下午5點左右已送到議會備查。據解約協議內容，新壽11月5日送市府先前履約已支出成本項目及金額，市府經委任會計師事務所進行「盡職調查( Due Diligence)」後，確認總額為44億3406萬4085元 。

新壽主要項目及金額，包括已繳納的權利金、地租、營業稅、印花稅及行政規費共計34億4981萬2174元；已支付的顧問及工程成本計6億1448萬1768元。解約金也包括前兩項費用衍生的「資金成本」計3億6977萬143元。

根據北市府送到議會的解約金額，新壽開列的建築師設計規畫費為5億1246萬9740元、專案管理費235萬元、估價師代書律師等顧問費用為690萬810元、各類審查費369萬9719元。

至於工程類成本，試樁作業費為5905萬147元、工程前置作業費3001萬3152元。

北市府也提到，本案因未及編列預算且無法自行調整，需動支平均地權基金，並依前開決議，函請議會備查。

北市府公文也提到，為加速驅動AI供應鏈戰略佈局，吸引高科技產業群聚， 奠定北市在全球AI科技產業的關鍵地位，市府積極爭取輝達(NVIDIA)海外企業總部設立於北市。輝達選擇進駐北投士林科技園區旨揭T17、T18街廓市有土地，經考量北士科形成AI科技產業群聚效應得黃金時間，北市府於今年10月13日函請新壽同意合意終止設定地上權契約，並儘速提出合意終止契約具體條件，以利進行雙方協議。

市府也提及，新壽於10月22日公開記者會及以次日函悉陳「於市府返還已(所)支出相關成本前提下，願與市府合意終止設定地上權契約」。