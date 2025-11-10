新壽分手費定44.3億元 魏寶生：若合理且合意將盡快召開臨時董事會
輝達（NVIDIA）落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約，北市府與新壽上周已簽訂解約協議書，外界關注「分手費」究竟是多少？副市長李四川10日表示，新壽與北市府的解約金額約44.3億元。對此，新壽董事長魏寶生10日接受電訪時表示，若金額與解約合約內容合理且雙方合意，會盡快召開臨時董事會，新壽會盡力配合，讓輝達能快一點在台北市落地。
副市長李四川10日指出，北市府今天下班前，會將與新壽的解約協議書公文送到議會，希望議會能在12日排入大會，只要大會通過，新壽預計13日召開臨時董事會，希望14日簽訂終止契約。
李四川說，北市府上周經過兩位會計師審查結果，新壽提出的解約金額44.7億元，經過審查減少4千多萬元、約44.3億多元。
對此，新壽則指出，已彙整相關成本項目與單據，提供予北市府審核在案；目前雙方正就成本項目與金額進行確認與覈實。
新壽董事長魏寶生表示，金額與解約合約內容目前正在討論與計算中，如果合理且雙方合意，就會盡快召開臨時董事會，並由董事會授權董事長去簽訂合約，至此新壽的部分就完成了。
魏寶生說，上周已經有和李副市長見過面，這周雙方就在討論金額及合約解約的內容，像是解約金給付時程等細節，會盡快完成。
至於解約金額經過審查減少4,000多萬元，魏寶生表示，雙方會再進行確認，並經由會計師同意。他強調，這件大事都已經走到這裡了，新壽會盡力配合，讓輝達能快一點在台北市落地。
