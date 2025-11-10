快訊

鳳凰颱風逼近最新風雨預測出爐 12縣市達停班課標準

不斷更新／鳳凰颱風接近中 澎湖縣率先宣布明日放颱風假

震驚金融圈！國泰金代公告 世越銀行總經理劉俊豪猝逝…享年59歲

輝達資本恐逾7.5億 議員籲助AI產業聚集北士科

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達將落腳北士科，市長蔣萬安日前表示希望輝達能夠在台北市設立分公司，目前正研議。本報資料照片
輝達將落腳北士科，市長蔣萬安日前表示希望輝達能夠在台北市設立分公司，目前正研議。本報資料照片

輝達將落腳北士科，市長蔣萬安日前表示希望輝達能夠在台北市設立分公司，目前輝達正在研議中。議員曾獻瑩估算，依照T16案的設定地上權標準資本額門檻至少要7.5億，若輝達確定設立分公司，可以帶動國際AI相關供應鏈聚集，為城市宣傳有重要里程碑。

曾獻瑩指出，目前輝達在台北登記三家分公司，其資本額多為數百萬元以下，分別來自香港、新加坡與英屬維京群島。若參考北士科T16案的設定地上權標準，資本額門檻約為7.5億元，預期輝達未來在台北設立分公司時，也將以高於7.5億元的規模投入。

曾獻瑩說，輝達以更高資本額進駐台北，不僅是實質投資，更有助於吸引國際AI相關供應鏈聚集，促進北士科成為AI產業核心基地，這將為台北帶來新的產業動能與就業機會，同時也是城市國際宣傳的重要里程碑。

曾獻瑩表示，市府應全力協助輝達落地，同時確保程序透明、公平公開，讓輝達的投資能帶動更多國際企業選擇台北，打造真正具有競爭力的AI產業生態系。

輝達 北士科

延伸閱讀

影／北市推普發現金加碼活動 蔣萬安：多多消費贏大獎

輝達落腳大進展、蔣萬安本月與副總裁碰面 預定動工日曝

王世堅「不想輸蔣家後代」稱他95％會連任 蔣萬安1句話回

明天放颱風假？蔣萬安曝鳳凰轉向3關鍵：密切掌握動態

相關新聞

新壽分手費細項曝光！總分手費44.3億、含利潤近3.7億 已送議會備查

輝達落腳北士科T17、T18，市府與新壽合意解約協議的「分手費」，市府今下午5點左右已送到議會備查。據解約協議內容，新壽...

新壽分手費定44.3億元 魏寶生：若合理且合意將盡快召開臨時董事會

輝達（NVIDIA）落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約，北市府與新壽上周已簽訂解約協議書，外界關注「分手費」...

輝達資本恐逾7.5億 議員籲助AI產業聚集北士科

輝達將落腳北士科，市長蔣萬安日前表示希望輝達能夠在台北市設立分公司，目前輝達正在研議中。議員曾獻瑩估算，依照T16案的設...

分手費金額 新壽回應：項目單據均已提供北市府

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新光人壽合意解約剩最後一步，今日北市副市長李四川表示，北市府與新壽最終解約的金額，...

輝達落腳大進展、蔣萬安本月與副總裁碰面 預定動工日曝

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽預計本周可正式解約。接下來市府將與輝達簽訂專案設定地上權，副市長李四川今天表示...

確定分手了！新壽44.3億被砍4千萬 李四川：下班前送市議會

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約，北市府與新壽上周已簽訂解約協議書，外界關注的「分手費」？副市長李四川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。