輝達資本恐逾7.5億 議員籲助AI產業聚集北士科

輝達將落腳北士科，市長蔣萬安日前表示希望輝達能夠在台北市設立分公司，目前輝達正在研議中。議員曾獻瑩估算，依照T16案的設定地上權標準資本額門檻至少要7.5億，若輝達確定設立分公司，可以帶動國際AI相關供應鏈聚集，為城市宣傳有重要里程碑。

曾獻瑩指出，目前輝達在台北登記三家分公司，其資本額多為數百萬元以下，分別來自香港、新加坡與英屬維京群島。若參考北士科T16案的設定地上權標準，資本額門檻約為7.5億元，預期輝達未來在台北設立分公司時，也將以高於7.5億元的規模投入。

曾獻瑩說，輝達以更高資本額進駐台北，不僅是實質投資，更有助於吸引國際AI相關供應鏈聚集，促進北士科成為AI產業核心基地，這將為台北帶來新的產業動能與就業機會，同時也是城市國際宣傳的重要里程碑。

曾獻瑩表示，市府應全力協助輝達落地，同時確保程序透明、公平公開，讓輝達的投資能帶動更多國際企業選擇台北，打造真正具有競爭力的AI產業生態系。