分手費金額 新壽回應：項目單據均已提供北市府

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新光人壽合意解約剩最後一步，今日北市副市長李四川表示，北市府與新壽最終解約的金額，經過第三方、兩位會計師審查後，減少4000多萬元。新壽與北市府的分手費為44.3億多元。對此，新壽表示，已經彙整相關成本項目與單據，提供予北市府審核在案。

至於中間是否包含補償金，新壽也強調，因為目前雙方正就成本項目與金額進行確認與覈實。基於對北市府之尊重，除依法令規定須發布重訊公告之事項外，新壽將不另再對外說明。

根據北市府說法，新壽提出的解約金額44.7億元，經過審查減少4000多萬元、約44.3億多元，新壽繳來的權利金及稅金有34.5億元，換言之，成本大概折算有約9.85億元，相較原來北市府預估的成本8億元多一點點。

新壽母公司台新新光金董事長吳東亮上周則公開表示，強調新壽跟輝達MOU（合作意向書）中補償金機制，未來北市府跟輝達溝通時，若也包含此款項，建議北市府可以延續當初MOU的精神，將這份補償轉化為公益捐贈，造福台北市民。