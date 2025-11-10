輝達落腳大進展、蔣萬安本月與副總裁碰面 預定動工日曝

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午赴防颱應變中心。記者林麗玉／攝影
輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽預計本周可正式解約。接下來市府將與輝達簽訂專案設定地上權，副市長李四川今天表示，預計本月蔣萬安就會跟輝達不動產副總裁碰面，先遣部隊下周先來，目標是黃仁勳明年6月2日來台參加電腦展時動工。

至於是否會在農曆年前與輝達簽約？李四川表示，這個時間應該是蠻樂觀的，也許時間還可以再提前，如果投資計畫書送來比較快，都可以再提早。

李四川今天上午赴防颱應變中心，媒體問相關輝達落腳進度，李四川說，北市府今天下班前，就會將與新壽解約協議書公文送到議會，希望排定周三議會大會，新壽召開董事會後，希望周五正式簽訂解約。

媒體追問，接下來與輝達設定專案地上權，是否有跟輝達執行長黃仁勳約時間？李四川表示，北市府沒有跟黃仁勳約，不過有跟輝達不動產副總裁約好，預計本月市長蔣萬安就會跟副總裁碰面，至於先遣部隊下周先來，就投資計畫書、建築師設計等都會進行。

李四川也提到，北市府希望輝達盡快擇定建築師，就建築方案，除了都市計畫變更、有關設計請照部分等，都會同時進行，北市府會朝6月2日黃仁勳來電腦展的時候動工目標前進。

媒體也追問，輝達是否是以台北分公司名義簽約？李四川說，分公司部分，輝達正在研擬，會不會確定，要由輝達評估，目前輝達在台灣登記有三間公司，簽約不會有問題，要不要設立分公司，輝達會審慎評估，輝達設定分公司原則上對台北市來說，比較實質上就是營業的繳稅，也確定輝達在台灣設分公司，對台灣所有AI產業都會有幫忙。

至於蔣萬安今天也提到與新壽解約進度，蔣萬安表示，市府希望在這一周可以順利完成，與新壽合意終止契約程序，不過這還要經過議會，這一周經過議會審議之後，新壽要召開臨時董事長，這一周是有機會順利完成。

副市長李四川今天上午受訪，說明市府與輝達簽訂專案地上權規畫進度。記者林麗玉／攝影
