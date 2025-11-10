確定分手了！新壽44.3億被砍4千萬 李四川：下班前送市議會

快訊

15年沒戲拍！連與徐若瑄演床戲都拒絕 黃立成揭原因

簡立峰專欄／藉Google打造AI瀏覽器 解析OpenAI布局

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
李四川今天赴防颱應變中心，媒體堵問相關新壽解約進度。記者林麗玉／攝影
李四川今天赴防颱應變中心，媒體堵問相關新壽解約進度。記者林麗玉／攝影

輝達落腳北士科T17、T18，北市府與新壽合意解約，北市府與新壽上周已簽訂解約協議書，外界關注的「分手費」？副市長李四川今天表示，北市府與新壽最終解約的金額，經過第三方、兩位會計師審查後，還少4千多萬元。新壽與北市府的分手費確定為44.3億多元。

李四川今天赴防颱應變中心，媒體堵問相關新壽解約進度，李四川說，北市府今天下午下班前，就會將與新壽的解約協議書公文送到議會，希望議會能在周三排入大會，只要大會通過，新壽預計周四召開臨時董事會，希望周五簽訂終止契約。

對於協議書內容？及最後定版的「分手費」？李四川說，北市府上周經過兩位會計師審查結果，新壽提出的解約金額44.7億元，經過審查減少4千多萬元、約44.3億多元，新壽繳來的權利金及稅金有34.5億元，大概折起來約9.85億元，與原來北市府預估的成本8億元，多一點點，資金成本上，比例與原定有一點點不同，多了一億多元。

至於會計師後來砍的4千多萬元，是哪一部分的「成本」？李四川說，會計師審查他不是這麼了解，不過就他們的專業，有他們的專業審查。

