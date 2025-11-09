聽新聞
0:00 / 0:00
輝達進駐北市設分公司？ 蔣萬安曝進度
輝達台灣總部將落腳北士科T17、18，日前台北市長蔣萬安拋出希望輝達能在北市設立分公司與市府對接，今天出席活動他也表示，目前輝達已在評估，若能設立，對北市、整體營運都能有正面效益。
台北市長蔣萬安日前出席活動表示，認為輝達不能只用現在的新加坡或英屬維京群島的公司和市府對接簽約，希望在台北設立公司，而且要一定的資本額，說法一出引發熱議。外界也分析，若輝達能將子公司設在台北就會在北市繳稅，對市庫和國庫都是一大助益。
蔣萬安今天出席電器盃路跑活動，面對媒體詢問輝達相關進度，他表示，已將想法轉達給輝達，目前他們正在評估，還是希望能夠在台北市設立分公司，整體營運上比較正面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言