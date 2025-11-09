輝達落腳北市、黃仁勳快閃來 南港研發中心昨也掛牌亮燈

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳這兩天抵台，再度掀起黃仁勳熱，除北士科台灣總部的T17、T18本周北市府與新壽正式解約；輝達位於南港的研發中心昨晚也正式掛牌亮燈。

據了解，黃仁勳這兩天旋風快閃22小時來台參加台積電運動會，儘管北市長蔣萬安沒能安排上與黃仁勳見面，不過位於南港的輝達設計中心，昨天終於正式亮燈掛牌。

這處位於南港的輝達全新研發中心辦公室先前就傳出將於11月中旬啟用，據了解，輝達承租「潤泰玉成大樓」3樓至17樓，面積占比約67%，並簽下長達十年的租約。