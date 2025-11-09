北市、新壽北士科解約 李四川：12日前可確定

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，台北市政府和新光人壽正推動合意解約程序。副市長李四川昨說，市府和新壽會計師已審查完成合意解約費用項目，昨已把解約協議書送給新壽的律師，11月12日前應該可確定。

李四川預計10日把協議書報議會，盼12日大會通過；新壽預定13或14日開臨時董事會，最快15日前可簽解約協議書，17日起辦理地上權程序，轉移到市府啟動都市計畫程序。

台新新光金控總經理林維俊前天預計本周完成會計師查核、董事會通過等程序。

李四川談及解約說，合意解約費用將由平均地權基金支應，如果議會同意，市府可併決算，先行支付。

是否擔心議會有疑慮，李四川說，新壽提出的成本與市府當初計算數額差不多，市府也許比例列得比較低，新壽認為成本比較高，這部分市府還是可以接受，經過會計師認證，他認為議會應該可順利通過。

李四川表示，新壽預定周四或周五開臨時董事會，如果董事會確定，雙方周五前就可簽訂解約協議書，下周開始辦理地上權程序，轉移到北市府，都市計畫程序也就開始啟動。

至於輝達執行長黃仁勳抵台未和市長蔣萬安等人會面，李四川說，黃仁勳來的時間相當緊湊，市府每周跟輝達團隊都有聯繫，包括輝達現在在國內要找建築師、投資計畫書找顧問的部分都在進行。

蔣萬安說，市府和輝達總部保持密切聯繫和暢通的溝通管道；輝達在台北設立總部的進度，市府會加速。