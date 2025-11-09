聽新聞
0:00 / 0:00
北市、新壽北士科解約 李四川：12日前可確定
輝達總部確定落腳北士科T17、T18，台北市政府和新光人壽正推動合意解約程序。副市長李四川昨說，市府和新壽會計師已審查完成合意解約費用項目，昨已把解約協議書送給新壽的律師，11月12日前應該可確定。
李四川預計10日把協議書報議會，盼12日大會通過；新壽預定13或14日開臨時董事會，最快15日前可簽解約協議書，17日起辦理地上權程序，轉移到市府啟動都市計畫程序。
台新新光金控總經理林維俊前天預計本周完成會計師查核、董事會通過等程序。
李四川談及解約說，合意解約費用將由平均地權基金支應，如果議會同意，市府可併決算，先行支付。
是否擔心議會有疑慮，李四川說，新壽提出的成本與市府當初計算數額差不多，市府也許比例列得比較低，新壽認為成本比較高，這部分市府還是可以接受，經過會計師認證，他認為議會應該可順利通過。
李四川表示，新壽預定周四或周五開臨時董事會，如果董事會確定，雙方周五前就可簽訂解約協議書，下周開始辦理地上權程序，轉移到北市府，都市計畫程序也就開始啟動。
至於輝達執行長黃仁勳抵台未和市長蔣萬安等人會面，李四川說，黃仁勳來的時間相當緊湊，市府每周跟輝達團隊都有聯繫，包括輝達現在在國內要找建築師、投資計畫書找顧問的部分都在進行。
蔣萬安說，市府和輝達總部保持密切聯繫和暢通的溝通管道；輝達在台北設立總部的進度，市府會加速。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言