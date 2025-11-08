快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市副市長李四川今出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮。記者林佳彣／攝影
台北市副市長李四川今出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮。記者林佳彣／攝影

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，台新新光金控總經理林維俊昨表示，預計下周完成會計師查核、董事會通過等程序。北市副市長李四川今說，雙方會計師已審查完，市府下周一報議會，盼周三大會通過，新壽臨時董事會若確定，雙方下周五前可簽解約協議書。

市長蔣萬安、副市長李四川今出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮。李談及與新壽解約進度，市府與新壽的會計師到昨天都已經審查完畢，市府下周一會把審定項目報到議會，希望下周三大會能盡速通過；因為這是平均地權的基金，如果議會同意，市府可併決算，先行支付。

是否擔心議員有疑慮？李四川說，新壽所提出的成本與市府當初所提計算都差不多，那種狀況是市府也許比例列得比較低，新壽認為成本比較高，這部分市府還是可以接受，又經過會計師認證，他認為議會應該可以順利通過。

李四川也表示，市府昨天也把解約協議書送給新壽的律師，下周三前應該可確定。新壽預定下周四或周五開臨時董事會，如果董事會確定，雙方下周五前就可簽訂解約協議書，下下周開始辦理地上權程序，轉移到台北市政府，都市計畫也就開始啟動。

至於黃仁勳昨日抵台，北市府可能沒辦法與他見面，有可能致電打招呼？李四川說，黃仁勳來的時間相當緊湊，市府每周跟輝達團隊都有聯繫，包括輝達現在在國內要找建築師、投資計畫書找顧問的部分都在進行。

輝達 北士科 李四川

相關新聞

何時與黃仁勳見面？蔣萬安曝管道「非常暢通」

輝達執行長黃仁勳昨抵台，今日上午現身新竹台積電運動會。對於黃此行沒安排與台北市長蔣萬安會面，蔣下午有...

北市府分手新壽最新進度 李四川曝下周這天前可解約

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，台新新光金控總經理林維俊昨表示，預計下周完成會計師查核、董事會通過等程序。北市副市...

談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

輝達執行長黃仁勳今下午搭乘私人專機抵達台灣，被問及輝達台灣總部經過重重波折，選址最後獲得關鍵解決，黃仁勳說：「我不確定，...

傳輝達黃仁勳7日抵台 北士科案台新新光金估下周與北市府解約

輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台新新光金控總經理林維俊7日表示，一切進展都很順利，也強調台...

輝達、北市拚春節前簽約 總部落腳T17、T18

輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安昨（31）日受訪時表示，市府預計11月中旬前完成與新...

北士科T17、T18「分手費」 新壽地上權成本北市府承擔

新光人壽日前宣布，願與北市府針對北士科T17、T18地上權合意解約，雙方展開協商。至於雙方「分手費」怎麼談？台北市副市長...

