北市府分手新壽最新進度 李四川曝下周這天前可解約

輝達總部確定落腳北士科T17、T18，台新新光金控總經理林維俊昨表示，預計下周完成會計師查核、董事會通過等程序。北市副市長李四川今說，雙方會計師已審查完，市府下周一報議會，盼周三大會通過，新壽臨時董事會若確定，雙方下周五前可簽解約協議書。

市長蔣萬安、副市長李四川今出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮。李談及與新壽解約進度，市府與新壽的會計師到昨天都已經審查完畢，市府下周一會把審定項目報到議會，希望下周三大會能盡速通過；因為這是平均地權的基金，如果議會同意，市府可併決算，先行支付。

是否擔心議員有疑慮？李四川說，新壽所提出的成本與市府當初所提計算都差不多，那種狀況是市府也許比例列得比較低，新壽認為成本比較高，這部分市府還是可以接受，又經過會計師認證，他認為議會應該可以順利通過。

李四川也表示，市府昨天也把解約協議書送給新壽的律師，下周三前應該可確定。新壽預定下周四或周五開臨時董事會，如果董事會確定，雙方下周五前就可簽訂解約協議書，下下周開始辦理地上權程序，轉移到台北市政府，都市計畫也就開始啟動。

至於黃仁勳昨日抵台，北市府可能沒辦法與他見面，有可能致電打招呼？李四川說，黃仁勳來的時間相當緊湊，市府每周跟輝達團隊都有聯繫，包括輝達現在在國內要找建築師、投資計畫書找顧問的部分都在進行。