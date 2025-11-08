北市府分手新壽最新進度 李四川曝下周這天前可解約
輝達總部確定落腳北士科T17、T18，台新新光金控總經理林維俊昨表示，預計下周完成會計師查核、董事會通過等程序。北市副市長李四川今說，雙方會計師已審查完，市府下周一報議會，盼周三大會通過，新壽臨時董事會若確定，雙方下周五前可簽解約協議書。
市長蔣萬安、副市長李四川今出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮。李談及與新壽解約進度，市府與新壽的會計師到昨天都已經審查完畢，市府下周一會把審定項目報到議會，希望下周三大會能盡速通過；因為這是平均地權的基金，如果議會同意，市府可併決算，先行支付。
是否擔心議員有疑慮？李四川說，新壽所提出的成本與市府當初所提計算都差不多，那種狀況是市府也許比例列得比較低，新壽認為成本比較高，這部分市府還是可以接受，又經過會計師認證，他認為議會應該可以順利通過。
李四川也表示，市府昨天也把解約協議書送給新壽的律師，下周三前應該可確定。新壽預定下周四或周五開臨時董事會，如果董事會確定，雙方下周五前就可簽訂解約協議書，下下周開始辦理地上權程序，轉移到台北市政府，都市計畫也就開始啟動。
至於黃仁勳昨日抵台，北市府可能沒辦法與他見面，有可能致電打招呼？李四川說，黃仁勳來的時間相當緊湊，市府每周跟輝達團隊都有聯繫，包括輝達現在在國內要找建築師、投資計畫書找顧問的部分都在進行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言