何時與黃仁勳見面？蔣萬安曝管道「非常暢通」

輝達執行長黃仁勳昨抵台，今日上午現身新竹台積電運動會，和創辦人張忠謀同框。對於黃此行沒安排與台北市長蔣萬安會面，蔣下午有機會親自至新竹拜訪？蔣萬安說，市府跟輝達總部保持非常密切聯繫，也都有非常暢通的溝通管道。

蔣萬安今出席環狀線東環段CF760區段標工程開工動土典禮，他說，「我們都跟輝達總部保持非常密切聯繫，也都有非常暢通的溝通管道。輝達總部在台北設立，進度持續推進，我們一定會加速相關流程，只要是為台北市整體發展及市民福祉，我一定全力以赴。」