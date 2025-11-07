談輝達在台灣設總部 黃仁勳：讓我們在台北蓋一座漂亮的建築

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台南即時報導
輝達執行長黃仁勳（中）今天下午飛抵台南，預期將參訪台積電台南3奈米廠後會再前往台北，但他表示此行沒有和台北市長蔣萬安碰面的計畫。記者劉學聖／攝影
輝達執行長黃仁勳（中）今天下午飛抵台南，預期將參訪台積電台南3奈米廠後會再前往台北，但他表示此行沒有和台北市長蔣萬安碰面的計畫。記者劉學聖／攝影

輝達執行長黃仁勳今下午搭乘私人專機抵達台灣，被問及輝達台灣總部經過重重波折，選址最後獲得關鍵解決，黃仁勳說：「我不確定，但我不會驚訝。很多人希望輝達總部設在台北，我們在台北已有很多員工，目前辦公空間不夠，需要更大的辦公室。我希望土地議題能解決，讓我們能在台北蓋一座漂亮的建築。」

黃仁勳透露他這次來台的行程會非常緊湊，只在台南待5小時，接著就前往台北，然後明天參加完台積電運動會後，就要回家。因為行程已排滿，他這次沒有和台北市長蔣萬安碰面的計畫。

他今日在機場受訪時說：「因公司業務非常強勁，所以我回來鼓勵台積電的朋友們，加油、加油。」他並證實明天會出席台積電運動會，並開玩笑說：「這是秘密嗎？我想…不是秘密了。」隨後他大方證實，「那麼我將參加明天的運動會，我非常興奮。」

雖然台南市長黃偉哲在得知黃仁勳今天下午來台，私人專機並直飛在台南降落，還希望黃仁勳能到台南的夜市走走。不過黃仁勳解釋說 ：「我已經旅遊三周了，得回家，我想我的小狗。我這次沒時間逛夜市，但希望下次有機會，很快就會再回來。」

