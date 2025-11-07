傳輝達黃仁勳7日抵台 北士科案台新新光金估下周與北市府解約

輝達（NVIDIA）台灣總部將落腳北士科T17、T18基地，台新新光金控總經理林維俊7日表示，一切進展都很順利，也強調台新新光金很希望輝達留在台北市，預計下周完成會計師查核、董事會通過等程序。

台新新光金控今天參與台北國際金融博覽會，總經理林維俊在攤位接受媒體聯訪時談及解約程序，他表示，一切進展都很順利，也強調台新新光金很希望輝達留在台北市，台新新光金也從來沒有想從台北市民、中華民國納稅人身上拿到任何一毛錢，目前已順利與北市府完成各項事務的確認，但還有些程序要走，例如會計師確認、董事會通過等，應該下周完成。

外傳台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮先前曾勸新壽放手，是否真有此事，林維俊說明，他並不清楚。至於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳若訪台是否將當面會晤，他表示，「有機會見面是很好，但我不確定他行程」。

今年台新與新光金控順利合併，近日玉山金控也宣布併購三商美邦人壽，金控併購議題受市場關注。林維俊先表示「恭喜」，並祝福玉山金一切順利，但「一切的辛苦都是併購後才開始的」，整個金融業都是競爭者也都是朋友，併購後玉山金總資產將排名第6大，以民銀金控來講則為第5大，「整合是一段辛苦的路，祝他們走得順利」。

至於台新新光合併進度，林維俊表示，金控已先完成合併，11月將完成投信合併，明年1月則是人壽合併、明年4月完成證券子公司合併，接下來則是銀行子公司，一步一步走。

由於台新新光金及玉山金都併購了壽險子公司，林維俊提到，壽險有些事情還是需要主管機關幫忙，例如壽險業每年投入新台幣數千億元進行會計避險，形同「丟到海裡面」，主管機關已注意到這個問題，正想辦法協助業者解決這個不合理的狀況。感謝彭主委了解狀況、也幫忙解決狀況。

另外，外界也關注未來小型金控是否都要打造雙引擎子公司。

林維俊認為，金控規模與產業跟版圖的完整度一定是重要的，他提及永豐金總經理朱士廷於昨日法說也表示會等適當的時機擴大規模，相信大家都很努力，像台新在併購新光以前也一直在努力，默默的做了很多研究，時機成熟後才會發生，像是以前先併了保德信人壽，後來才併下新壽，從併購保德信才更了解壽險，這是寶貴一課，對於併購新壽有很大幫助。

這次是台新與新光金控合併後首次大型聯展，以「未來金融城市」為主軸，外界關注，如何透過這次展覽向大眾傳達金控「1+1大於2」的整合效益？林維俊說，台新新光合併後，積極整合銀行、保險、證券等多項業務，提供更大、更均衡的服務引擎，也符合客戶對於金融服務的整合性、便利性的高度需求。

這次展覽可以看到，很多我們各子公司結合科技與金融的應用，展現台新新光金控對於「未來金融」的想像。特別在AR沉浸展區，我們邀請民眾戴上AR眼鏡，用寓教於樂的方式了解如何規劃自己的退休理財生活。從日常消費到退休理財，每個客戶都能在台新新光金控一站滿足所有金融服務。