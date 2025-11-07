為何希望輝達設台北分公司？蔣萬安：產業、稅收全面提升

輝達台灣總部確定落腳北士科T17、T17，但目前北市府與新壽尚未完成合意解約，北市長蔣萬安則強調輝達設立台北分公司。蔣萬安今天出席活動受訪回應，希望下周完成解約，站在北市立場也盼輝達選擇設立台北分公司，「希望輝達能審慎評估。」

蔣萬安表示，在程序上，希望下周可以和新壽完成合意解約，目前還是需要會計師經過審查，新壽也需要召開臨時會，「所以這個程序我們希望在下周都可以完成。」

至於輝達台北分公司部分，蔣萬安說，站在台北市的立場，當然希望輝達可以選擇設立在台北的分公司。不管對於整體產業、稅收，能夠帶動全面提升，當然希望輝達能夠審慎評估，「我想輝達目前也正在研議當中。」

此外，台積電年度運動會在8日於新竹縣立體育場舉辦，屆時創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，也邀請輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席。媒體詢問蔣萬安是否有機會與黃碰面時，他沒有多做回應。