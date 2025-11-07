聽新聞
0:00 / 0:00

輝達進北士科 蔣萬安堅持「台北設公司、一定資本額」

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱藍鈞達簡永祥／台北報導
台北市長蔣萬安表示，希望輝達在台北設立公司，而且要一定的資本額，「這是我的堅持」。記者胡經周／攝影
台北市長蔣萬安表示，希望輝達在台北設立公司，而且要一定的資本額，「這是我的堅持」。記者胡經周／攝影

輝達台灣總部將落腳北士科T17、18，台北市長蔣萬安昨天表示，他認為輝達不能只是用現在的新加坡或英屬維京群島的公司和市府對接簽約，「我希望它在台北設立公司，而且要一定的資本額，這是我的堅持」。  

蔣萬安拋出這個說法，讓外界疑惑，也擔心此案是否又會生變。

拋出相關問題的北市議員曾獻瑩表示，輝達在台灣有「輝達新加坡公司」、「輝達香港控股公司」與「輝達英屬維京群島公司」，三家公司資本額都僅數百萬元，T17過去曾設定資本額門檻，建議市府可主動與輝達溝通，鼓勵成立「輝達台北分公司」挹注資本額，以便行政流程更順利、簽約作業更迅速完成。

據了解，輝達在台登記的法人，符合兩國互惠的是「輝達英屬維京群島公司」，過去這類公司常被認為是為避稅，基於來台投資的企業形象等各方考量，輝達也正考慮是否在台北設立子公司。對北市來說，子公司設在台北就會在北市繳稅，對市庫和國庫都是一大助益。

台新新光金董事長吳東亮昨在一場招商研討會中表示，輝達落腳北士科，是台灣產業發展的重要里程碑，輝達當時和新壽簽訂ＭＯＵ時，除了市府要返還新壽付出的成本之外，還有一筆相當金額的補償金，雖然這份ＭＯＵ已經失效，「但我有看到報紙上寫，市政府返還給新壽的成本，未來都會轉嫁由輝達支付。」

吳東亮建議，未來北市府跟輝達協商時，可延續當初ＭＯＵ精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

輝達 北士科

延伸閱讀

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

確定落腳北士科T17、18 蔣萬安招手來台設子公司…輝達態度曝光

戴錫欽：2026年北市議員選舉 藍最低標為31席

輝達落腳北士科 蔣萬安：希望輝達在台北設立公司跟市府對接簽約

相關新聞

輝達進北士科 蔣萬安堅持「台北設公司、一定資本額」

輝達台灣總部將落腳北士科T17、18，台北市長蔣萬安昨天表示，他認為輝達不能只是用現在的新加坡或英屬維京群島的公司和市府...

確定落腳北士科T17、18 蔣萬安招手來台設子公司…輝達態度曝光

北市長蔣萬安今表示，他認為輝達不能只是用它們現在的公司來跟市府對接簽約，「希望它（輝達）在台北設子公司， 而且要一定的資...

蔣萬安盼輝達在台北設立公司 藍議員曝原因與「資本額」有關

輝達將落腳台北市，市長蔣萬安今出席活動也拋出希望輝達在台北設立公司， 而且要一定的資本，先前曾拋出該問題北市議員曾獻瑩表...

與新壽合意解約有變數？李四川曝原因：最快下周

輝達將進駐北士科T17、18，目前市府正與新壽針對該地目合意解約，盼月底能完成相關程序，最快明將簽協議書，不過今都委前副...

輝達落腳北士科 蔣萬安：希望輝達在台北設立公司跟市府對接簽約

輝達台灣總部確定落腳北士科T17、18，台北市長蔣萬安今日上午表示，他認為輝達不能只是用它們現在包括新加坡或是英屬維京群...

獨／輝達落地 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

輝達案即將順利落幕，入主北士科，台新新光金董事長吳東亮今日在工商協進會舉辦的日本福岡市企業招商研討會中提及，NVIDIA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。