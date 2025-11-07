吳東亮還原北士科出讓始末

快訊

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

輝達新總部能否順利落腳台北市的北投士林科技園區，備受各界關注。工商協進會理事長、台新新光金控（2887）董事長吳東亮昨（6）日受訪時表示，非常樂見輝達落腳北士科，但他也澄清此案是輝達主動來找新壽，新壽為了讓國際級企業可留在台北市，願意出讓租約，希望大家能給新壽肯定。

吳東亮昨日出席工商協進會協辦日本九州福岡市舉辦之「福岡市企業招商研討會 in 台北市」活動，面對輝達落腳北士科議題，吳東亮表示，輝達落腳北士科，是台灣產業發展的重要里程碑，非常樂見這個案子往圓滿方向發展。但他澄清，這個案子一開始是輝達主動來找新壽，不是新壽主動求售土地，但新壽為了讓國際級企業可留在台北市，願意出讓租約。過程中他們也做出了很多努力，希望大家能夠看到新壽的犧牲，給新壽肯定。

吳東亮提到，他記得輝達當時跟新壽簽訂MOU，除了目前市政府要返還新壽付出的成本之外，還有一筆相當金額的補償金，雖然這份MOU已經失效，但他有看到報紙上寫，市政府返還給新壽的成本，未來都會轉嫁由輝達支付。因此他建議，「未來北市府在跟輝達協商時，可延續當初MOU的精神，將這份『善意的補償』轉化為公益捐贈，造福台北市民。」

吳東亮最後說，在這個案子中也看到台灣公務員真的也很辛苦，許多事動輒得咎，希望大家多挺公務員。讓他們能勇於任事。

