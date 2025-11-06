確定落腳北士科T17、18 蔣萬安招手來台設子公司…輝達態度曝光

北市長蔣萬安今表示，他認為輝達不能只是用它們現在的公司來跟市府對接簽約，「希望它（輝達）在台北設子公司，而且要一定的資本，這是我的堅持」。北市地政局長王瑞雲表示，開會時，北市府都有跟輝達說明，至於輝達要選哪一家公司，會由輝達決定。

對於蔣萬安希望輝達在台灣成立子公司，北市府表示，市府表達之後，輝達也說會研議、會回去綜合考量，對市府來說，如果輝達在台灣成立子公司，對台北市的招商投資，當然是更好。

目前輝達在台登記有三家法人分別為「輝達新加坡公司」、「輝達香港控股公司」與「輝達英屬維京群島公司」，皆設於內湖。

王瑞雲日前在議會備詢表示，依據「土地法」規定，簽訂地上權契約的公司須符合兩國互惠原則，為加速輝達盤點，有跟輝達說明，我國不動產取得平等互惠的相關規定，其中「輝達新加坡公司」不適用，「輝達香港控股公司」是因細部內容有些比較敏感的因素也不考慮，目前符合兩國互惠的是「輝達英屬維京群島公司」。