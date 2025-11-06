快訊

2026戰蔣萬安？被綠營點名為台北市長大黑馬 梁文傑首度回應了

郭台銘「一生最重要的人」…郭初永真當年標會10萬 助兒創業造鴻海帝國

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安盼輝達在台北設立公司 藍議員曝原因與「資本額」有關

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
遠見高峰會今日上午邀請台北市長蔣萬安，以「AI加速進化 半導體迎來黃金機會」為題，進行專題論壇。記者胡經周／攝影
遠見高峰會今日上午邀請台北市長蔣萬安，以「AI加速進化 半導體迎來黃金機會」為題，進行專題論壇。記者胡經周／攝影

輝達將落腳台北市，市長蔣萬安今出席活動也拋出希望輝達在台北設立公司，而且要一定的資本，先前曾拋出該問題北市議員曾獻瑩表示，由於輝達在台灣三間公司資本額都僅數百萬，但地上權案都有設定資本額門檻，輝達若成立分公司，把資本挹注進來，行政流程可以更加快速。

曾獻瑩日前質詢指出，輝達在台灣登記有三家法人，分別為「輝達新加坡公司」、「輝達香港控股公司」與「輝達英屬維京群島公司」，若要簽訂地上權契約公司須符合兩國互惠原則，目前看起來只有「輝達英屬維京群島公司」較為可行，但資本額僅數百萬元。

曾獻瑩說，T17案過去曾設定資本額門檻，建議市府可主動與輝達溝通，鼓勵其考慮在台成立「輝達台北分公司」透過母公司把資本額挹注進來，以便行政流程更順利、簽約作業更迅速完成。曾表示，樂見蔣萬安主動去建議，對台北打開國際知名度很有幫助。

輝達 北士科 蔣萬安 地上權

延伸閱讀

戴錫欽：2026年北市議員選舉 藍最低標為31席

輝達落腳北士科 蔣萬安：希望輝達在台北設立公司跟市府對接簽約

波士頓吳弭連任成功...同三寶爸蔣萬安留言祝賀網湧讚

市府拒發現金...綠擱置總預算 蔣萬安反擊：用老本發不合理

相關新聞

獨／輝達落地 吳東亮：呼籲北市府補償金延續MOU精神轉做公益捐贈

輝達案即將順利落幕，入主北士科，台新新光金董事長吳東亮今日在工商協進會舉辦的日本福岡市企業招商研討會中提及，NVIDIA...

與新壽合意解約有變數？李四川曝原因：最快下周

輝達將進駐北士科T17、18，目前市府正與新壽針對該地目合意解約，盼月底能完成相關程序，最快明將簽協議書，不過今都委前副...

確定落腳北士科T17、18 蔣萬安招手來台設子公司…輝達態度曝光

北市長蔣萬安今表示，他認為輝達不能只是用它們現在的公司來跟市府對接簽約，「希望它（輝達）在台北設子公司， 而且要一定的資...

蔣萬安盼輝達在台北設立公司 藍議員曝原因與「資本額」有關

輝達將落腳台北市，市長蔣萬安今出席活動也拋出希望輝達在台北設立公司， 而且要一定的資本，先前曾拋出該問題北市議員曾獻瑩表...

輝達落腳北士科 蔣萬安：希望輝達在台北設立公司跟市府對接簽約

輝達台灣總部確定落腳北士科T17、18，台北市長蔣萬安今日上午表示，他認為輝達不能只是用它們現在包括新加坡或是英屬維京群...

樂見輝達落腳北士科 吳東亮：盼給予新壽肯定、善意補償轉公益捐贈

輝達（NVIDIA）新總部能否順利落腳台北市的北投士林科技園區，備受各界關注。新壽5日將合意解約的「分手費」公文送給北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。