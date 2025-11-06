蔣萬安盼輝達在台北設立公司 藍議員曝原因與「資本額」有關

輝達將落腳台北市，市長蔣萬安今出席活動也拋出希望輝達在台北設立公司，而且要一定的資本，先前曾拋出該問題北市議員曾獻瑩表示，由於輝達在台灣三間公司資本額都僅數百萬，但地上權案都有設定資本額門檻，輝達若成立分公司，把資本挹注進來，行政流程可以更加快速。

曾獻瑩日前質詢指出，輝達在台灣登記有三家法人，分別為「輝達新加坡公司」、「輝達香港控股公司」與「輝達英屬維京群島公司」，若要簽訂地上權契約公司須符合兩國互惠原則，目前看起來只有「輝達英屬維京群島公司」較為可行，但資本額僅數百萬元。

曾獻瑩說，T17案過去曾設定資本額門檻，建議市府可主動與輝達溝通，鼓勵其考慮在台成立「輝達台北分公司」透過母公司把資本額挹注進來，以便行政流程更順利、簽約作業更迅速完成。曾表示，樂見蔣萬安主動去建議，對台北打開國際知名度很有幫助。